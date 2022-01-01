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Ильин хочет взять в «Ахмате» игровой номер, посвященный его дочери

Новичок «Ахмата» Владимир Ильин рассказал о желании получить номер «29».

«Хотелось бы взять в команде снова 29-й номер. Как раз думал в процессе беговой работы, свободен ли он.

Если свободен, то конечно, хотелось бы его взять. Это день рождения моей дочери. Этот номер для меня значимый», – объяснил Ильин.

  • Нападающий вернулся в «Ахмат» спустя год.
  • Прошлым летом «Краснодар» выкупил футболиста за 3 миллиона евро, а в это межсезонье расторг с ним контракт.

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Источник: сайт «Ахмата»

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