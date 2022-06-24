«Хватаемся за все, что можем». Мостовой – о товарищеском матче России с Саудовской Аравией

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость, что осенью национальная команда может сыграть с Саудовской Аравией.

«Почему бы и нет. Можно пройтись катком по Саудовской Аравии. Но кому этот каток сейчас нужен, если мы уже товарищеские игры не знаем, с кем сыграть.

Ясно, что нужно играть с любым соперником, но не придавал бы этому значения. Сейчас мы хватаемся за всe, что можем, всe, что движется.

Любые варианты в принципе нормальные, но и не совсем логичные», – сказал Мостовой.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

В последний раз Россия и Саудовская Аравия встречались на ЧМ-2018.

Тогда россияне разгромили соперника со счетом 5:0.

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