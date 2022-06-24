Сборная России хочет провести товарищеский матч с Саудовской Аравией

РФС продолжает поиски соперника для сборной России.
По информации «Чемпионата», РФС ведeт переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Саудовской Аравии. Игра должна состояться осенью.
Ранее сообщалось, что национальная команда может сыграть с Индией.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- В последний раз Россия и Саудовская Аравия встречались на ЧМ-2018.
- Тогда Россия победила в матче открытия турнира со счетом 5:0.
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Источник: «Чемпионат»