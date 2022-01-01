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Сборная России хочет провести товарищеский матч с Саудовской Аравией

РФС продолжает поиски соперника для сборной России.

По информации «Чемпионата», РФС ведeт переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Саудовской Аравии. Игра должна состояться осенью.

Ранее сообщалось, что национальная команда может сыграть с Индией.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • В последний раз Россия и Саудовская Аравия встречались на ЧМ-2018.
  • Тогда Россия победила в матче открытия турнира со счетом 5:0.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +16154

    житель СПб 1 час назад

    А еще можно с Венесуэллой, Никарагуа, Белоруссией и Северной Кореей. Да, и с Китаем!

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    Рейтинг: +16118

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, саудиты это наш уровень!!

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    Рейтинг: +552

    чаппай 1 час назад

    Ахазазаза)) хоть как-то отомстить за то, что саудиты десятилетиями нагибают расеюшку на нефтяном рынке)))

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    Рейтинг: +8319

    R_a_i_n > чаппай 1 час назад

    Ты Зюбе отомстил? Или затаил обиду?

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    Рейтинг: +19

    7:1 > чаппай 55 минут назад

    обычный товарищеский матч, в котором нет никакой подоплёки, которую ты так старательно выискиваешь. а что касается нагибания - так это вас сейчас нагибают. особенно, на нефтяном рынке, на котором вас отродясь не было. запасай дрова, гнида. зима близко.

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    Рейтинг: +2614

    Радио1000шумеров > чаппай 53 минуты назад

    Нагибают Россию, но дупу разорвали тебе - треск на весь Бомбардир стоит, бггг

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    Рейтинг: +16118

    ilichkadr > 7:1 44 минуты назад

    Ему уже шляхи обещали вязанку дров в обмен на сало, но боюсь что сало товарисч не отделается. Пол огорода запросят.

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