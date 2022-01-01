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Жемалетдинов пропустит 7-9 месяцев из-за травмы, полученной на сборе

Стал известен характер травмы нападающего «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и сроки его восстановления.

«По результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у Рифата Жемалетдинова было подтверждено серьeзное повреждение ахиллова сухожилия.

В ближайшее время нашему полузащитнику предстоит операция, ориентировочный срок восстановления составит от 7 до 9 месяцев.

Желаем Рифату скорейшего выздоровления!» – сообщает пресс-служба «Локо».

  • В минувшем сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

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Источник: сайт «Локомотива»

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