Жемалетдинов пропустит 7-9 месяцев из-за травмы, полученной на сборе

Стал известен характер травмы нападающего «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и сроки его восстановления.
«По результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у Рифата Жемалетдинова было подтверждено серьeзное повреждение ахиллова сухожилия.
В ближайшее время нашему полузащитнику предстоит операция, ориентировочный срок восстановления составит от 7 до 9 месяцев.
Желаем Рифату скорейшего выздоровления!» – сообщает пресс-служба «Локо».
- В минувшем сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: сайт «Локомотива»