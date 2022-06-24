Жемалетдинов пропустит 7-9 месяцев из-за травмы, полученной на сборе

Стал известен характер травмы нападающего «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и сроки его восстановления.

«По результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у Рифата Жемалетдинова было подтверждено серьeзное повреждение ахиллова сухожилия.

В ближайшее время нашему полузащитнику предстоит операция, ориентировочный срок восстановления составит от 7 до 9 месяцев.

Желаем Рифату скорейшего выздоровления!» – сообщает пресс-служба «Локо».

В минувшем сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное