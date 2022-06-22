Жемалетдинов травмировался на сборах. До старта РПЛ меньше месяца

Футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму. Об этом сообщил врач команды Игорь Калюжный.

«К сожалению, у Рифата Жемалетдинова подозрение на травму ахиллова сухожилия. Рифат получил повреждение на тренировке в ходе предсезонных сборов. В настоящий момент он проходит комплексное обследование, в результате которого будет установлен окончательный диагноз и конкретные сроки восстановления футболиста», – сказал Калюжный.

В минувшем сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное