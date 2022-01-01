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Жемалетдинов травмировался на сборах. До старта РПЛ меньше месяца

Футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму. Об этом сообщил врач команды Игорь Калюжный.

«К сожалению, у Рифата Жемалетдинова подозрение на травму ахиллова сухожилия. Рифат получил повреждение на тренировке в ходе предсезонных сборов. В настоящий момент он проходит комплексное обследование, в результате которого будет установлен окончательный диагноз и конкретные сроки восстановления футболиста», – сказал Калюжный.

  • В минувшем сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локомотивом» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16

    RedMaksim97 1 час назад

    А этом клубе не может быть всё хорошо, к сожалению

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