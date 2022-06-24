Семин: «Я еще не закончил тренерскую карьеру»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал свое будущее.
«Я еще не закончил, думаю над продолжением! Жизнь покажет, в тренерской карьере сложно что-то предугадать.
Вот сегодня все тренеры на местах, все имеют контракты, завтра – у кого-то что-то не получилось, поменяют, будет нужен новый тренер.
Поэтому если нужна замена, будет всe соответствовать – значит будем работать, не будет – будем интервью делать периодически. Это такая футбольная жизнь», – сказал Семин.
- Тренеру в мае исполнилось 75 лет.
- Он ушел из «Ростова» в сентябре 2021 года, и с тех пор остается без работы.
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Источник: «Футбольные болтуны»