Семин: «Я еще не закончил тренерскую карьеру»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал свое будущее.

«Я еще не закончил, думаю над продолжением! Жизнь покажет, в тренерской карьере сложно что-то предугадать.

Вот сегодня все тренеры на местах, все имеют контракты, завтра – у кого-то что-то не получилось, поменяют, будет нужен новый тренер.

Поэтому если нужна замена, будет всe соответствовать – значит будем работать, не будет – будем интервью делать периодически. Это такая футбольная жизнь», – сказал Семин.

Тренеру в мае исполнилось 75 лет.

Он ушел из «Ростова» в сентябре 2021 года, и с тех пор остается без работы.

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