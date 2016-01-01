Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
2 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?
3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

Семин: «Я еще не закончил тренерскую карьеру»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал свое будущее.

«Я еще не закончил, думаю над продолжением! Жизнь покажет, в тренерской карьере сложно что-то предугадать.

Вот сегодня все тренеры на местах, все имеют контракты, завтра – у кого-то что-то не получилось, поменяют, будет нужен новый тренер.

Поэтому если нужна замена, будет всe соответствовать – значит будем работать, не будет – будем интервью делать периодически. Это такая футбольная жизнь», – сказал Семин.

  • Тренеру в мае исполнилось 75 лет.
  • Он ушел из «Ростова» в сентябре 2021 года, и с тех пор остается без работы.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Семин прокомментировал отказ «Казанки» от участия в ФНЛ-2 1
Семин поддержал решение ФИФА о проведении ЧМ-2026 в трех странах 6
Семин объяснил, почему Семак стал лучшим тренером сезона в РПЛ 3
Источник: «Футбольные болтуны»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:44
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11