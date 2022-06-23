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  • «Решение должно быть предельно взвешенным». Дюков – о выходе РФС из ФИФА

«Решение должно быть предельно взвешенным». Дюков – о выходе РФС из ФИФА

23 июня 2022, 23:54
13

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о том, стоит ли России выходить из состава ФИФА.

«До исключения РФС из ФИФА не дойдeт, думаю. Диалог ведeтся, мы ведeм определeнные консультации.

Но решение [по легионерам] стало для нас неожиданным. Ожидаем в ближайшее время получить какие-то разъяснения, почему перед его вынесением не было каких-либо консультаций.

Надеемся, что в ближайшее время эта ситуация разрешится. Это не моe решение, бюро или исполкома – это решение конференции.

Если все совместно примут решение о выходе из ФИФА, то техническую составляющую мы возьмeм на себя. Но это решение должно быть предельно взвешенным.

Молодые игроки, тренеры и все-все должны понимать, что в таком случае они надолго будут лишены возможности принимать участие в международных турнирах.

Да, и сейчас они этого лишены, но сейчас идет процесс оспаривания, а также ведутся консультации. Есть вероятность, что принятое решение в отношении РФС будет изменено», – сказал Дюков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (13)
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inzek
1656026219
седовласке давно уже пора понять, что это не РФС. тут свои законы газосвязями не протолкнешь. понятно, что перспективы не радужные, надо б ля работать, а не консультироваться. надоело что у нас чинуши хотят белыми и пушистыми быть ничего не делая
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Niklas80
1656049206
Выйдут из ФИФА и что дальше? Лютый трэш.
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O-kolesov
1656052738
Зачем самим выходить из фИфы? Если надо, пусть исключают, а когда будут возвращать, то чесаться в заднем проходе будет у них, а не у нас.
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nemolod
1656054503
Просто смешно-членствовать в ФИФА,платить за это взносы и при этом не участвовать в соревнованиях,а сейчас еще и легионеров отбирать? Это просто обираловка государства! И очень странно,что РФС вместо решительных протестов и шагов влоть до выхода из ФИФА и УЕФА продолжает все ждать чуда,что все возвратится к прежнему! Только при этой политике РПЛ превратится в ДФЛ (Дворовую футбольную лигу),а сам РФС просто закроется,так как никому не будет нужен!
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alp
1656055243
рфс послали на 3 буквы а они че та еще там взвешивают... времени прошло достаточно, чтобы все продумать и дать ответ..
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Ганнибал Лектор
1656057094
Там понимают язык силы. У РФ есть спецназ ГРУ, аналогов которому нет нигде. Пора через язык силы объяснить ФИФА о необходимости УВАЖЕНИЯ России
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житель СПб
1656058960
Согласен с комментами внизу в том, что позиция РФС должна быть юридически более активной! А они хотят и на елку влезть... и отношения ни с кем не испортить.
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