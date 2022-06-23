«Решение должно быть предельно взвешенным». Дюков – о выходе РФС из ФИФА

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о том, стоит ли России выходить из состава ФИФА.

«До исключения РФС из ФИФА не дойдeт, думаю. Диалог ведeтся, мы ведeм определeнные консультации.

Но решение [по легионерам] стало для нас неожиданным. Ожидаем в ближайшее время получить какие-то разъяснения, почему перед его вынесением не было каких-либо консультаций.

Надеемся, что в ближайшее время эта ситуация разрешится. Это не моe решение, бюро или исполкома – это решение конференции.

Если все совместно примут решение о выходе из ФИФА, то техническую составляющую мы возьмeм на себя. Но это решение должно быть предельно взвешенным.

Молодые игроки, тренеры и все-все должны понимать, что в таком случае они надолго будут лишены возможности принимать участие в международных турнирах.

Да, и сейчас они этого лишены, но сейчас идет процесс оспаривания, а также ведутся консультации. Есть вероятность, что принятое решение в отношении РФС будет изменено», – сказал Дюков.

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