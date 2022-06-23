«Будет похожей на философию Шварца». Йоканович – о своих принципах игры

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович дал понять, что он не собирается кардинально перестраивать команду.

– Что можете сказать об игре «Динамо» в прошлом сезоне?

– Я начал просматривать матчи – от конца сезона к началу. Конечно, в концовке можно было ожидать, что команда сыграет лучше, но по разным причинам этого не произошло.

В начале же сезона команда выступала очень хорошо, показывала агрессивный футбол с прицелом на атаку.

Было очень много позитивных вещей, которые мы верим, что можем улучшить.

– Какую игровую философию вы будете прививать команде?

– Она будет похожей на философию предыдущего тренера [Сандро Шварца]. Я люблю агрессивный футбол, чтобы моя команда доминировала и рисковала на поле.

Конечно, нам нужно найти правильный баланс между обороной и нападением. Я верю, что команда будет расти, и мы будем двигаться вперeд.

Йоканович ранее возглавлял «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Уотфорд», «Маккаби», «Партизан» и другие команды.

Шварц ушел из «Динамо» в «Герту».

В прошлом сезоне москвичи финишировали на 3-м месте в РПЛ.

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