«Аякс» хочет заработать до 200 миллионов на продаже Антони, Тимбера и Мартинеса

«Аякс» определился со стоимостью трех своих ведущих футболистов.

Амстердамский клуб надеется сохранить в составе защитников Лисандро Мартинеса и Хуррьена Тимбера, а также вингера Антони, поэтому установил на них высокие цены.

Все трое интересны «Манчестер Юнайтед», который возглавил экс-тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Антони – 70-80 миллионов евро;

Мартинес – 50-60 миллионов евро;

Тимбер – 50-60 миллионов евро.

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