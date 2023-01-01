«Аякс» хочет заработать до 200 миллионов на продаже Антони, Тимбера и Мартинеса

Аякс хочет заработать на игроках в заголовке.
Аякс хочет сохранить игроков в новости.
Пиз дец.
«Аякс» определился со стоимостью трех своих ведущих футболистов.
Амстердамский клуб надеется сохранить в составе защитников Лисандро Мартинеса и Хуррьена Тимбера, а также вингера Антони, поэтому установил на них высокие цены.
Все трое интересны «Манчестер Юнайтед», который возглавил экс-тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.
- Антони – 70-80 миллионов евро;
- Мартинес – 50-60 миллионов евро;
- Тимбер – 50-60 миллионов евро.
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