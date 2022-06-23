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  • «Аякс» хочет заработать до 200 миллионов на продаже Антони, Тимбера и Мартинеса

«Аякс» хочет заработать до 200 миллионов на продаже Антони, Тимбера и Мартинеса

23 июня 2022, 09:48
1

«Аякс» определился со стоимостью трех своих ведущих футболистов.

Амстердамский клуб надеется сохранить в составе защитников Лисандро Мартинеса и Хуррьена Тимбера, а также вингера Антони, поэтому установил на них высокие цены.

Все трое интересны «Манчестер Юнайтед», который возглавил экс-тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

  • Антони – 70-80 миллионов евро;
  • Мартинес – 50-60 миллионов евро;
  • Тимбер – 50-60 миллионов евро.

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Источник: De Telegraaf
Голландия. Эредивизие Англия. Премьер-лига Аякс Манчестер Юнайтед Мартинес Лисандро Тимбер Хуррьен Антони
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acor94
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Аякс хочет заработать на игроках в заголовке. Аякс хочет сохранить игроков в новости. Пиз дец.
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