«Цирк и хайп». Мостовой отреагировал на отказ «Спартака» бойкотировать Суперкубок

«Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок России. Последнее заявление клуба прокомментировал его бывший полузащитник Александр Мостовой.

«Зачем было устраивать цирк? У меня такой вопрос возник. Только не сегодня, а неделю назад. Ясно, что изначально всe было сделано неправильно. Если бы всe было сделано заранее, то вообще никаких бы вопросов и слов не было.

Другое дело, что, когда появляются варианты, и оказывается среди Питер, который в итоге выбирают, то у всех возникают возмущения. Почему нельзя в других городах? Бойкот был на эмоциях. Федун как-то тоже говорил на эмоциях, что хочет сняться с чемпионата. Как сейчас модно говорить — хайп», – сказал Мостовой.

Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».

Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».

После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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