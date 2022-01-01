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«Цирк и хайп». Мостовой отреагировал на отказ «Спартака» бойкотировать Суперкубок

«Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок России. Последнее заявление клуба прокомментировал его бывший полузащитник Александр Мостовой.

«Зачем было устраивать цирк? У меня такой вопрос возник. Только не сегодня, а неделю назад. Ясно, что изначально всe было сделано неправильно. Если бы всe было сделано заранее, то вообще никаких бы вопросов и слов не было.

Другое дело, что, когда появляются варианты, и оказывается среди Питер, который в итоге выбирают, то у всех возникают возмущения. Почему нельзя в других городах? Бойкот был на эмоциях. Федун как-то тоже говорил на эмоциях, что хочет сняться с чемпионата. Как сейчас модно говорить — хайп», – сказал Мостовой.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +16130

    житель СПб 32 минуты назад

    "Цирк"? Цирк был, когда несколько лет назад (перед Ковидом) на Юридическом форуме в СПб, вечером на ул. Рубинштейна было гуляние, и там была оборудована микро футбольная площадка, где Мостовой изображал из себя футболиста, играющего с желающими прохожими - участниками форума. А здесь, действительно - набор рейтинга и повышение ставок и увеличение числа зрителей - чтобы больше денег получить в итоге.

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    Рейтинг: +3422

    Axe111 53 минуты назад

    ....и оказывается среди Питер.....

    Когда уже будете читать хоть что копировать-вставить??))))))))))))

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    Рейтинг: +10

    vyacheslavzhr 57 минут назад

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    Рейтинг: +10792

    Алексей З 1 час назад

    Почему хайп ?
    Подумали , прикинули и решили.
    Всех "доброжелателей" хотелось бы спросить , а что вы ожидали и предлагали ? Может вы со всем , что происходит в стране , согласны или ходите на митинги , пикеты ? Считаете себя умнее Федуна ?
    Президент Спартака обозначил свою позицию , но в современных реалиях , в России что-либо справедливого добиться НЕВОЗМОЖНО.

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    Рейтинг: +5288

    TOMSON > Алексей З 1 час назад

    При чем тут страна? Что вы везде политику суете?

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    Рейтинг: +10792

    Алексей З > TOMSON 50 минут назад

    Если в Кремле сидит питерский и в Газпроме питерский, и даже в РПЛ и РФС руководители из Газпрома, то как футбол и всё что с ним связано отгородить от политики ?
    Вы что натуральные дебилоиды и сами этого не видите ?
    Всё что творится в стране , повторяется и в футболе.

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    Рейтинг: +17

    Аден > Алексей З 30 минут назад

    пи D ерские, это будет точнее.

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    Рейтинг: +5288

    TOMSON > Алексей З 28 минут назад

    Дебилойды? Очень интересно и особенно уважительно.
    Если у вас полыхает и вы хотите поговорить о чем то конкретно, то и задавайте конкретные вопросы не стесняясь. Может кто на них и ответит.
    Просто, коменты как выше похожи на выплеск дерьма на вентилятор и часто звучат ни к селу ни к городу.

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    Рейтинг: +10792

    Алексей З > TOMSON 24 минуты назад

    Тебе вопросы ?
    С вами всё ясно.
    Вы с другой планеты, наши орбиты не пересекаются.

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    Рейтинг: +3420

    Беспонтий > TOMSON 5 минут назад

    понимаете в чём дело
    это личность тонкой душевной ориентации
    ещё с утра я восхищался что алексей вернулся прежним
    чего не было недели две
    ан нет
    опять перекосило алексея

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    Рейтинг: +5288

    TOMSON > Алексей З 4 минуты назад

    Ну тогда вращайтесь на своей…

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