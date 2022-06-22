Самолет Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии

Частный самолет форварда «ПСЖ» Неймара во вторник совершил аварийную посадку в Бразилии.

По информации ESPN, 30-летний бразилец летел на самолете Cessna 680 Citation из Лас-Вегаса в Сан-Паулу. Самолет с Неймаром на борту совершил аварийную посадку в аэропорту города Боа-Виста на севере Бразилии.

Аварийная посадка произошла из-за технических неполадок. Футболист и все находившиеся на борту люди не пострадали.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.

Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное