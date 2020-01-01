Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

Самолет Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии

Частный самолет форварда «ПСЖ» Неймара во вторник совершил аварийную посадку в Бразилии.

По информации ESPN, 30-летний бразилец летел на самолете Cessna 680 Citation из Лас-Вегаса в Сан-Паулу. Самолет с Неймаром на борту совершил аварийную посадку в аэропорту города Боа-Виста на севере Бразилии.

Аварийная посадка произошла из-за технических неполадок. Футболист и все находившиеся на борту люди не пострадали.

  • В прошедшем сезоне Неймар забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 28 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«ПСЖ» предложил «Ювентусу» взять Неймара в аренду (Calciomercato) 4
«Я ухожу из сборной Бразилии». Неймар пообещал Родриго, что передаст ему 10-й номер 3
«Какое безумие». Неймар пожаловался на критику со стороны фанатов
Источник: ESPN

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:33
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11