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Карпов назвал тренировки Федотова в ЦСКА одними из самых сложных в карьере

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал о тренировках при новом главном тренере клуба Владимире Федотове.

«С утра, перед первой тренировкой, он всегда поднимает настроение. Работа с фишками? Всe впереди будет. Для меня по сложности тренировок и интенсивности это одни из самых сложных сборов, что были», – сказал Карпов.

  • Федотов перешел в ЦСКА из «Сочи».
  • Он сменил в команде из Москвы Алексея Березуцкого.
  • Тренер заключил с новым клубом контракт на 3 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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21.06.2022 23:37
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