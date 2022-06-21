РФС отреагировал на решение ФИФА по легионерам в российских клубах

"РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку..."
...похоже, клубам РПЛ придется "отбиваться" от такой помощи РФС и Дюк-оффа в частности...) кидалово от ФИФы и УЕФы ни один суд не отменит, и клубы останутся с колоссальными убытками от сумм за трансферы игроков... зато мы еще не раз услышим лицемерные "спорт - вне политики" и про правила фэйр-плей...
РФС опубликовал заявление в связи с тем, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.
«Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года.
РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения.
Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года», – говорится в заявлении.
- Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.
- Ранее легионеры могли покинуть клубы РПЛ до 30 июня 2022 года.
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