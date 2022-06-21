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РФС отреагировал на решение ФИФА по легионерам в российских клубах

РФС опубликовал заявление в связи с тем, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года.

РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения.

Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года», – говорится в заявлении.

  • Российские команды отстранены от международных турниров до конца сезона-2022/23.
  • Ранее легионеры могли покинуть клубы РПЛ до 30 июня 2022 года.

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +23417

    JTherry 2 часа назад

    "РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку..."
    ...похоже, клубам РПЛ придется "отбиваться" от такой помощи РФС и Дюк-оффа в частности...) кидалово от ФИФы и УЕФы ни один суд не отменит, и клубы останутся с колоссальными убытками от сумм за трансферы игроков... зато мы еще не раз услышим лицемерные "спорт - вне политики" и про правила фэйр-плей...

    2
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    Рейтинг: +2151

    Январь 59 3 часа назад

    Нужно сделать заявление о выходе из ФИФА и УЕФА, и заявить о выходе из подчинения, заявить о прекращении всех спонсорских отчислений. После этого разговор будет совсем в другом тоне. Потеряв российский ранок Икея,Метро, Мастер карт, Виза, Кока кола, тоже резко сократят спонсорскую помощь ФИФА, деньги способны быстро заканчиваться.

    2
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    Рейтинг: +8126

    R_a_i_n 3 часа назад

    Вот когда будет создан турнир под эгидой России ,тогда и можно качать права. А сейчас игра в одни(наши) ворота и мы ничего не сделаем уже. Нужно смириться.

    2
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    Рейтинг: +2151

    Январь 59 > R_a_i_n 3 часа назад

    Ни с кем не нужно мириться. Не нравится Россия , не будет денег из России. На западе умеют считать доход -расход.

    2
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    Рейтинг: +38

    Niklas80 > Январь 59 2 часа назад

    Да как-то обходились до прихода газмпромовского бабла. Забугорные уже просчитали варианты.

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    Рейтинг: +8126

    R_a_i_n > Январь 59 2 часа назад

    К сожалению(или к счастью) наших денег там не так много.

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