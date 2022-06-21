Соболев прокомментировал уход Ваноли из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уходе тренера Паоло Ваноли из московского клуба.

«Пожелали с Ваноли друг другу удачи. Каждый делает свой выбор. Возможно, дело в семье», — сказал Соболев.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.

Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

Новым тренером спартаковцев стал 33-летний Гильермо Абаскаль.

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