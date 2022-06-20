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«Кто будет платить за все это?». Широков поддержал отказ клубов РПЛ расширять лигу

Бывший капитан сборной России Роман Широков отреагировал на решение клубов РПЛ не увеличивать число команд в лиге.

«Перед началом можно рассмотреть: главное, чтобы это было не в конце. Другое дело, кто будет платить за всe это. Экономики по 18 клубам никто не предоставил.

В чeм преимущество? В том, что во всех регионах должны играть? Не все регионы готовы к этому. В сегодняшний ситуации экономические возможности в приоритете. Оттого, что кто-то хочет, не надо лигу расширять.

Ещe нужно понимать, может ли он. Команды РПЛ стоят в два с половиной раза дороже команд ФНЛ или ФНЛ-2. Здесь нужно экономически обоснованно подойти к этому вопросу, а затем уже проводить голосование.

То, что озаботились в начале, а не в конце, уже радует», – сказал Широков.

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Источник: «Чемпионат»

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20.06.2022 23:35
Комментарии1
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    Рейтинг: +811

    O-kolesov 57 минут назад

    А тебе, вообще-то, надо идти сухари сушить.

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