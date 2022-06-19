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  • «Чем больше бесятся спартаковские легенды, тем выше шансы, что у тренера получится». Журавель – об Абаскале

«Чем больше бесятся спартаковские легенды, тем выше шансы, что у тренера получится». Журавель – об Абаскале

19 июня 2022, 23:30
12

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Итак, я не скептик относительно Абаскаля. Думаю, он реально крутой чел. Тут критерий простой: чем больше бесятся спартаковские легенды, тем выше шансы, что у тренера получится.

Молодой ноунейм иностранец – это ведь ответ самодовольству и пассивности спартаковских звезд прошлого. Сторис, пост, недовольная реплика – вот, к сожалению, весь их багаж.

Я бы тоже хотел, чтобы «Спартак» тренировали Мостовой, Аленичев, Титов… Но что они сделали, чтобы считаться тренерами для большого клуба? Боюсь, ничего.

Перед любым назначением сейчас есть так называемое интервью, собеседование. На нем тренеры показывают глубину знаний, концептуальность подхода, вовлеченность в современные тренды… Многоопытной Раньери проходил такой тест в «Лестере». Он готовился и производил впечатление. За сторис в тренеры не берут.

А этот выскочка Абаскаль еще и болелам подыграл. Про «мясо» выглядит, честно говоря, дешевым популизмом, но он, блин, даже это выяснил и реализовал. Ерунда вроде, но очень показательная ерунда!» – написал Журавель.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (12)
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jek718875
1655693090
Посмотрим кто прав и что получится,недолго осталось
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Vitaga
1655695540
матч тв - это сборище прохиндеев что хвалят подобных себе. ветераны Спартака правильно бесятся видя как разрушают всё чего они добились - как всякие левые пассажиры примазываются к великому клубу. ведь явная неспособность владельца клуба к нормальному развитию видна всем кроме него самого и его жены
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R_a_i_n
1655700722
Чего копья ломать? В конце сезона видно будет.
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alp
1655707053
че та походу все тезисы ни о чем..
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DOCTOR PENALTY
1655720519
Бред, гнусность, фуфло! Журавель, летел бы ты на...биатлон, вместе с Губером.
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zigbert
1655727524
Что сейчас обсуждать Абаскаля если он со Спартаком не провел ни одного матча.
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