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«Нельзя такого человека назначать в Россию». Агент Гурцкая – об Абаскале в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Не буду оригинален, если скажу, что это в чистом виде авантюра. Просто открытая авантюра.

Вышел спортивный директор, который отвечает за «Спартак», и взял все на себя. Он говорит: «Я спортивный директор, меня назначили, я решаю». Кто поставил такого спортивного директора – вопрос не к спортивному директору. В труппу клоунов один клоун выбирает остальных клоунов. Ты ведь не можешь ему сказать: «Чего ты дрессировщика не взял хорошего?» Потому что он занимается клоунами. А когда позовешь дрессировщика – он будет дрессировщиков выбирать. В «Спартаке» один в один такая ситуация. Мы пока что видим уровень Каттани как очень смешной. Соответственно, любой его тренерский выбор – это чистая авантюра, как блеф в покере.

Нельзя такого человека вообще назначать в Россию. У нас тяжелый язык, тяжелая культура. Сегодня он будет тренировать 17 россиян с другим менталитетом. Не знаю, в чем задумка», – сказал Гурцкая.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: ютуб-канал «У Кузьмича»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +1086

    MDAR 28 минут назад

    А кто такой гурцкая....??? Какого хрена он даёт такое интервью??? Про Тедоско тоже самое говорили и Ловчев, и Мостовой,и все кому не лень. В итоге, втрое место с девятого. Разве это не показатель тренера? Прежде чем говорить глупые высказывание, лучше дождаться и посмотреть на результат тренера. Если после отпущенного ему времени не будет результата, тогда и открывайте рот. И то не факт, что во всем будет виноват тренер, так как это рпл.......Не говори гоп пока не перепрыгнешь....

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    Рейтинг: +6142

    Ганнибал Лектор 30 минут назад

    Да нафига им что-то искать, выбирать, придумывать? Как бы жидко хряки не обо$рались, всё равно у них Зенит будет виноват. Так что пусть развлекаются - чем бы дитя не тешилось

    1
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    Рейтинг: +1086

    MDAR > Ганнибал Лектор 27 минут назад

    Ты просто член.

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    Рейтинг: +683

    Suvorov51 > Ганнибал Лектор 2 минуты назад

    Есть только бомжарня, и вонючая помойка и это известно всем, да и ты это знаешь

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    Рейтинг: +744

    fakeid 1 час назад

    какой клуп - такой и абасраль.

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    Рейтинг: +8065

    R_a_i_n > fakeid 1 час назад

    на губах белое что-то. Вытри.

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    Рейтинг: +3889

    Кузьмич на трибуне 1 час назад

    Не будем раньше времени впадать в истерику. На Карреру тоже были подобные опусы, потом и на Тедеско был полный наезд, однако второй сезон Каррера провалил, а потом Тедеско дело поправил. К началу декабря увидим.

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    Рейтинг: +938

    Лфшт 1 час назад

    А потом они удивляются почему по 7 от Зенита пускают. После Карреры сполшная шелупонь в команде

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    Рейтинг: +535

    чаппай 1 час назад

    нужно больше "варягов", только они разворошат болото под названием "российский футбол"

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    Рейтинг: +6137

    порт 1 час назад

    Зато посмеёмся от души.

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    Рейтинг: +372

    Спартач80 1 час назад

    Ты жирный бегемот,тебя отодвинули от кормушки,вот ты и воешь...Хотя согласен-тренер ппц...

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