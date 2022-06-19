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  • «Нельзя такого человека назначать в Россию». Агент Гурцкая – об Абаскале в «Спартаке»

«Нельзя такого человека назначать в Россию». Агент Гурцкая – об Абаскале в «Спартаке»

19 июня 2022, 20:36
10

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Не буду оригинален, если скажу, что это в чистом виде авантюра. Просто открытая авантюра.

Вышел спортивный директор, который отвечает за «Спартак», и взял все на себя. Он говорит: «Я спортивный директор, меня назначили, я решаю». Кто поставил такого спортивного директора – вопрос не к спортивному директору. В труппу клоунов один клоун выбирает остальных клоунов. Ты ведь не можешь ему сказать: «Чего ты дрессировщика не взял хорошего?» Потому что он занимается клоунами. А когда позовешь дрессировщика – он будет дрессировщиков выбирать. В «Спартаке» один в один такая ситуация. Мы пока что видим уровень Каттани как очень смешной. Соответственно, любой его тренерский выбор – это чистая авантюра, как блеф в покере.

Нельзя такого человека вообще назначать в Россию. У нас тяжелый язык, тяжелая культура. Сегодня он будет тренировать 17 россиян с другим менталитетом. Не знаю, в чем задумка», – сказал Гурцкая.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: ютуб-канал «У Кузьмича»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (10)
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порт
1655661211
Зато посмеёмся от души.
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Лфшт
1655661592
А потом они удивляются почему по 7 от Зенита пускают. После Карреры сполшная шелупонь в команде
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Кузьмич на трибуне
1655661962
Не будем раньше времени впадать в истерику. На Карреру тоже были подобные опусы, потом и на Тедеско был полный наезд, однако второй сезон Каррера провалил, а потом Тедеско дело поправил. К началу декабря увидим.
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Ганнибал Лектор
1655664531
Да нафига им что-то искать, выбирать, придумывать? Как бы жидко хряки не обо$рались, всё равно у них Зенит будет виноват. Так что пусть развлекаются - чем бы дитя не тешилось
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MDAR
1655664638
А кто такой гурцкая....??? Какого хрена он даёт такое интервью??? Про Тедоско тоже самое говорили и Ловчев, и Мостовой,и все кому не лень. В итоге, втрое место с девятого. Разве это не показатель тренера? Прежде чем говорить глупые высказывание, лучше дождаться и посмотреть на результат тренера. Если после отпущенного ему времени не будет результата, тогда и открывайте рот. И то не факт, что во всем будет виноват тренер, так как это рпл.......Не говори гоп пока не перепрыгнешь....
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NewLife
1655671380
"У нас тяжелый язык, тяжелая культура." Что это такое ? Пишет галиматью х.з. кто, а бомба это публикует. Совсем с контентом плохо ?.
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