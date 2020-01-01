«Нельзя такого человека назначать в Россию». Агент Гурцкая – об Абаскале в «Спартаке»

А кто такой гурцкая....??? Какого хрена он даёт такое интервью??? Про Тедоско тоже самое говорили и Ловчев, и Мостовой,и все кому не лень. В итоге, втрое место с девятого. Разве это не показатель тренера? Прежде чем говорить глупые высказывание, лучше дождаться и посмотреть на результат тренера. Если после отпущенного ему времени не будет результата, тогда и открывайте рот. И то не факт, что во всем будет виноват тренер, так как это рпл.......Не говори гоп пока не перепрыгнешь....
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».
«Не буду оригинален, если скажу, что это в чистом виде авантюра. Просто открытая авантюра.
Вышел спортивный директор, который отвечает за «Спартак», и взял все на себя. Он говорит: «Я спортивный директор, меня назначили, я решаю». Кто поставил такого спортивного директора – вопрос не к спортивному директору. В труппу клоунов один клоун выбирает остальных клоунов. Ты ведь не можешь ему сказать: «Чего ты дрессировщика не взял хорошего?» Потому что он занимается клоунами. А когда позовешь дрессировщика – он будет дрессировщиков выбирать. В «Спартаке» один в один такая ситуация. Мы пока что видим уровень Каттани как очень смешной. Соответственно, любой его тренерский выбор – это чистая авантюра, как блеф в покере.
Нельзя такого человека вообще назначать в Россию. У нас тяжелый язык, тяжелая культура. Сегодня он будет тренировать 17 россиян с другим менталитетом. Не знаю, в чем задумка», – сказал Гурцкая.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.