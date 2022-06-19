«Нельзя такого человека назначать в Россию». Агент Гурцкая – об Абаскале в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Не буду оригинален, если скажу, что это в чистом виде авантюра. Просто открытая авантюра.

Вышел спортивный директор, который отвечает за «Спартак», и взял все на себя. Он говорит: «Я спортивный директор, меня назначили, я решаю». Кто поставил такого спортивного директора – вопрос не к спортивному директору. В труппу клоунов один клоун выбирает остальных клоунов. Ты ведь не можешь ему сказать: «Чего ты дрессировщика не взял хорошего?» Потому что он занимается клоунами. А когда позовешь дрессировщика – он будет дрессировщиков выбирать. В «Спартаке» один в один такая ситуация. Мы пока что видим уровень Каттани как очень смешной. Соответственно, любой его тренерский выбор – это чистая авантюра, как блеф в покере.

Нельзя такого человека вообще назначать в Россию. У нас тяжелый язык, тяжелая культура. Сегодня он будет тренировать 17 россиян с другим менталитетом. Не знаю, в чем задумка», – сказал Гурцкая.