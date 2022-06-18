Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке

«Он не человек, а говно». Судья Федотов – о Широкове

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отстранение Романа Широкова на полгода от футбольной деятельности.

  • Широков оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие в матче Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).
  • В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча. Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«После инцидента с Данченко я вызвал Романа Широкова на бой. Какое у меня еще может быть решение? Полностью убрать этого человека из футбола. Убрать отовсюду. Я вызывал его на бой, а он не ответил. В моем понимании, этот человек трус. Если ты бьешь судью и понимаешь, что у тебя в команде есть Тихонов, Шнякин, которые тебя оправдывали, то для людей это должно быть больше чем вопрос.

Когда тебя вызывают на бой, то ты хотя бы должен ответить: «Я не хочу, потому что я трус. Я ссыкло». Это нормальное поведение человека. Каждый хочет выжить. А человек не ответил.

Роман посчитал, что выиграет суд. Он, собственно, это и сделал. Сто тысяч рублей штрафа и какие-то работы, наверное. Но почему-то Широков продолжил работать в структуре Московской федерации футбола в клубе «Строгино».

Вопросов сейчас много. Скорее всего, они голову включили и решили вообще его убрать. Широкова надо вообще отодвинуть от всей спортивной и футбольной деятельности, от общения с людьми! Потому что он не человек!

У плохого человека могут быть хорошие дети и хорошая жена. Но как человек Роман Широков говно», – сказал Федотов.

Новости по теме
«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода 2
Широкову вынесли наказание за воздействие на судей 15
Широков: «По-хорошему, Суперкубок нужно всегда разыгрывать в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен?» 9
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:56
Комментарии22
...
  • ...
    Рейтинг: +731

    sined1951 13 минут назад

    Надо жить по законам, уважать суд и его решения. Суд учел всю степень вины, состояние потерпевшего, и вынес свое решение. Хватит жить по понятиям, иначе так и будем жить в говне. Мне лично несимпатичен судья Федотов, склочная личность.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +879

    inzek 20 минут назад

    говно рассуждает в говне. тут на тоненького. тут нужен VAR

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +65604

    portero 1 час назад

    Вот такие справедливые суды богатые подонки всегда отмажутся за бабки... процент посадки 0.01

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15952

    Cleaner 1 час назад

    Судья Федотов сегодня ПРАВ! А фамилию Широков нужно вычеркнуть из футбола.

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1112

    Дубина 1 час назад

    Согласен человек М у да к

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +402

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Рома - вообще конченное быдло. Так не будь он хорошим в прошлом футболистом уже давно спился и валялся бы на теплотрассе)))) Широков должен сидеть на зоне и чистить своей зубной щеткой туалет за старшими по камере, а не мелькать в медиапространстве и пиариться за чужой счёт.

    8
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +733

    fakeid 1 час назад

    но ты сам-то, по такой логике, гoвно в кубе. у тебя, быдла, нынешняя деятельность напрямую связана с поиском гoвна под микроскопом. причём, поперли из футбола за днищенскую квалификацию и взятки - а теперь сидит в ютубах и с умным видом визжит "это пенальти!". то есть, необразованное чмо умнее судей в поле и судей на варе. и ведь кто-то его смотрит.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +402

    Salt-N-Pepa > fakeid 1 час назад

    Кто бы говорил.... Поиск говна под микроскопом.... А это как? Прям как ты? В каждой новости про Спартак ищешь гумно, а в итоге оно у тебя на губах висит, стоит лишь посмотреть в зеркало))))) Ты тоже с умным видом "гы-гы-гыкаешь" вместе с парочкой отбросов на другие клубы, пишешь название столицы нашей Родины с намеренными ошибками.... Не это ли есть необразованное чмо?)) Хотя я знаю... Тебя забанили на чемпионат. ком. Вот ты попуск и изливаешь здесь свою желчь... Бомжепитек

    8
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +265

    кaстрюлька > Salt-N-Pepa 1 час назад

    Его Сифон зовут

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4410

    mopecekca > Salt-N-Pepa 1 час назад

    зачетно опустил *******)))респект!

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +6972

    nik55 > fakeid 1 час назад

    свали а то воняет

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +733

    fakeid > Salt-N-Pepa 1 час назад

    рыло, ну-ка, быстро привёл мне пример, где "пишешь название столицы нашей Родины с намеренными ошибками". вот если не найдёшь - то ты реальный гoвноед и копрофил.
    я просто точно знаю, что название столицы не коверкал ни разу. а если для тебя столица в тарасятнике, то ты ещё и д*****б
    пс: на чемпионате я не зареган. на соккере 10 лет просидел, потом перебрался сюда. так что ты ещё и **здабол.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +733

    fakeid > nik55 1 час назад

    если воняет - то ищи причину рядом с собой. а если ты в помещении один - то воняет от тебя, обблёвыш.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9253

    САДЫЧОК > fakeid 45 минут назад

    А , вот и сам Широков ! Напыщенный дрыщь !

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +733

    fakeid > САДЫЧОК 32 минуты назад

    млять, ещё и дцп-шный сюда вылез. вот ты вообще неинтересен, визжи там в углу.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9253

    САДЫЧОК > fakeid 16 минут назад

    Только отморозок . может защищать действия Широкова !

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14438

    NewLife 1 час назад

    Согласен. Широков дрянь.

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15952

    Cleaner > NewLife 1 час назад

    У Широкова, похоже, имеется волосатая лапа, которая его прикрывает и отмазывает...(

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +75

    Бывалый1488 1 час назад

    Широков шизик. Ему лечится надо:) или посидеть пару лет;) подумать над своим поведением;)

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4410

    mopecekca 2 часа назад

    Молодец, Игорь!

    9
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11