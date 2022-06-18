Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Он не человек, а говно». Судья Федотов – о Широкове

18 июня 2022, 20:56
14

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отстранение Романа Широкова на полгода от футбольной деятельности.

  • Широков оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие в матче Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).
  • В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча. Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«После инцидента с Данченко я вызвал Романа Широкова на бой. Какое у меня еще может быть решение? Полностью убрать этого человека из футбола. Убрать отовсюду. Я вызывал его на бой, а он не ответил. В моем понимании, этот человек трус. Если ты бьешь судью и понимаешь, что у тебя в команде есть Тихонов, Шнякин, которые тебя оправдывали, то для людей это должно быть больше чем вопрос.

Когда тебя вызывают на бой, то ты хотя бы должен ответить: «Я не хочу, потому что я трус. Я ссыкло». Это нормальное поведение человека. Каждый хочет выжить. А человек не ответил.

Роман посчитал, что выиграет суд. Он, собственно, это и сделал. Сто тысяч рублей штрафа и какие-то работы, наверное. Но почему-то Широков продолжил работать в структуре Московской федерации футбола в клубе «Строгино».

Вопросов сейчас много. Скорее всего, они голову включили и решили вообще его убрать. Широкова надо вообще отодвинуть от всей спортивной и футбольной деятельности, от общения с людьми! Потому что он не человек!

У плохого человека могут быть хорошие дети и хорошая жена. Но как человек Роман Широков говно», – сказал Федотов.

Еще по теме:
Только 2 футболиста до Заболотного играли за «Спартак», «Зенит» и ЦСКА 11
Широков сказал, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом РПЛ
Широков выделил одного легионера «Зенита», который стабильно играет на хорошем уровне 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Широков Роман Федотов Игорь
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
swot1205
1655575074
Золотые слова!!!!
Ответить
BarStep
1655575195
Вы друг друга не перетянете
Ответить
Бывалый1488
1655576255
Широков шизик. Ему лечится надо:) или посидеть пару лет;) подумать над своим поведением;)
Ответить
NewLife
1655576297
Согласен. Широков дрянь.
Ответить
Salt-N-Pepa
1655576543
Рома - вообще конченное быдло. Так не будь он хорошим в прошлом футболистом уже давно спился и валялся бы на теплотрассе)))) Широков должен сидеть на зоне и чистить своей зубной щеткой туалет за старшими по камере, а не мелькать в медиапространстве и пиариться за чужой счёт.
Ответить
portero
1655578882
Вот такие справедливые суды богатые подонки всегда отмажутся за бабки... процент посадки 0.01
Ответить
inzek
1655582163
говно рассуждает в говне. тут на тоненького. тут нужен VAR
Ответить
sined1951
1655582564
Надо жить по законам, уважать суд и его решения. Суд учел всю степень вины, состояние потерпевшего, и вынес свое решение. Хватит жить по понятиям, иначе так и будем жить в говне. Мне лично несимпатичен судья Федотов, склочная личность.
Ответить
Беспонтий
1655612833
одно говно х улит другое спешит дав мочи пол часа
Ответить
paracetamol
1655618715
Все правильно, за это Зенит его и выгнал.
Ответить
Главные новости
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
21:40
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
1
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
15
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
3
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
3
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
19:40
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
27
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
1
Все новости
Все новости
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
20:39
1
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
4
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
27
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
8
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
31
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
9
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
25
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
19
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+