«Он не человек, а говно». Судья Федотов – о Широкове

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отстранение Романа Широкова на полгода от футбольной деятельности.

Широков оскорблял арбитров и оказывал на них физическое воздействие в матче Клубной лиги Первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» (2008 г.р.).

В августе 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча. Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«После инцидента с Данченко я вызвал Романа Широкова на бой. Какое у меня еще может быть решение? Полностью убрать этого человека из футбола. Убрать отовсюду. Я вызывал его на бой, а он не ответил. В моем понимании, этот человек трус. Если ты бьешь судью и понимаешь, что у тебя в команде есть Тихонов, Шнякин, которые тебя оправдывали, то для людей это должно быть больше чем вопрос.

Когда тебя вызывают на бой, то ты хотя бы должен ответить: «Я не хочу, потому что я трус. Я ссыкло». Это нормальное поведение человека. Каждый хочет выжить. А человек не ответил.

Роман посчитал, что выиграет суд. Он, собственно, это и сделал. Сто тысяч рублей штрафа и какие-то работы, наверное. Но почему-то Широков продолжил работать в структуре Московской федерации футбола в клубе «Строгино».

Вопросов сейчас много. Скорее всего, они голову включили и решили вообще его убрать. Широкова надо вообще отодвинуть от всей спортивной и футбольной деятельности, от общения с людьми! Потому что он не человек!

У плохого человека могут быть хорошие дети и хорошая жена. Но как человек Роман Широков говно», – сказал Федотов.