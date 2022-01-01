Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
3 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?

Новый тренер «Спартака» Абаскаль: «Кто мы? Мясо!»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о первых днях работы в московском клубе.

«Горд и взволнован тем, что мне представился шанс поработать в «Спартаке» – самом популярном клубе России.

Хочу поблагодарить президента, спортивного директора и всех членов совета директоров за веру в меня.

Настало время поработать», – написал испанец в твиттере, добавив подпись на русском языке: «Кто мы? Мясо!».

  • Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

Новости по теме
Абаскаль: «Спартак» знают во всем мире» 22
Абаскаль рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак» 15
Стала известна зарплата штаба Абаскаля в «Спартаке» 9
Источник: твиттер Гильермо Абаскаля

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:57
Комментарии14
...
  • ...
    Рейтинг: +6600

    Semenycch 52 минуты назад

    В полку поросей прибыло?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1034

    alefreddy 1 час назад

    пока все красиво

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6139

    Ганнибал Лектор 1 час назад

    Ты пока ещё не мясо, а так - какашка, застрявшая между маленькими, поросячьими копытцами

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +18100

    Persona_non_Grata > Ганнибал Лектор 1 час назад

    Он УЖЕ тренер Спартака, а вот ты действительно какашка в штанах у обосравшегося бомжа !!! (((

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +733

    fakeid 2 часа назад

    рылы.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8056

    R_a_i_n > fakeid 2 часа назад

    бомжик)

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1321

    Узб@гоеный > fakeid 1 час назад

    Хряки с беконами обгорелыми. Гыгыгы

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23369

    JTherry 2 часа назад

    Абаскаль: «Кто мы? Мясо!»
    ...Гиля не зря провел время в обществе Реброва на стадионе и в музее Спартака...)

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24943

    vladimir-7 2 часа назад

    Вы не мясо, а сало ****** (хрюшки), а главный тренер – Хряк

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +23369

    JTherry > vladimir-7 2 часа назад

    ну Вова, ты сослил...

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +265

    кaстрюлька > vladimir-7 1 час назад

    Стук копыт и шлейфы вони - на берёзе дрыщут кони

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +178

    Африк@нская 4yмa cвинeй 3 часа назад

    М@ндовошки

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8056

    R_a_i_n 3 часа назад

    Какое ты мясо? Сначала дело, потом трёп.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +18100

    Persona_non_Grata > R_a_i_n 1 час назад

    Пусть настраивается !)

    4
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11