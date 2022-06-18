Новый тренер «Спартака» Абаскаль: «Кто мы? Мясо!»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о первых днях работы в московском клубе.
«Горд и взволнован тем, что мне представился шанс поработать в «Спартаке» – самом популярном клубе России.
Хочу поблагодарить президента, спортивного директора и всех членов совета директоров за веру в меня.
Настало время поработать», – написал испанец в твиттере, добавив подпись на русском языке: «Кто мы? Мясо!».
- Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.
Источник: твиттер Гильермо Абаскаля