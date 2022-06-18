Новый тренер «Спартака» Абаскаль: «Кто мы? Мясо!»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о первых днях работы в московском клубе.

«Горд и взволнован тем, что мне представился шанс поработать в «Спартаке» – самом популярном клубе России.

Хочу поблагодарить президента, спортивного директора и всех членов совета директоров за веру в меня.

Настало время поработать», – написал испанец в твиттере, добавив подпись на русском языке: «Кто мы? Мясо!».