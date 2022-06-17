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  • Генич: «Спартаковское нытье выбешивает. Пусть фанаты закидают меня тухлыми помидорами»

Генич: «Спартаковское нытье выбешивает. Пусть фанаты закидают меня тухлыми помидорами»

17 июня 2022, 19:23
26

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич недоволен поведением «Спартака» перед матчем Суперкубка России против «Зенита».

«Нытье «Спартака» по Суперкубку России выбешивает. Пусть фанаты команды снова закидают меня тухлыми помидорами. Может, меня снова забанят. Нытье задолбало.

Это кинокомедия», – сказал журналист.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Генич Константин
Комментарии (26)
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nik55
1655483370
я бы еще и дерьмом тебя закидал
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kostilio
1655484467
генич тож задолбал)))
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Fancyfall
1655484526
что-то дох.я стало его мнения в медиа пространстве...
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Иван Петров 1986
1655488221
Придурок, ты еще тут. Уходить ведь собирался. Как было бы без тебя славно - и воздух чище бы был намного. Вот навялился на нашу голову.
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ЮНик
1655488646
"Комментатор", блин... "Взбешивает его"... Да кто ты такой на фоне настоящих, умных и знющих комментаторов прошлого: Озерова, Перетурина, Маслаченко, Махарадзе, Саркисьянца, Майорова? Да у того же Васи Уткина в его толстой попе футбольных знаний и понимания больше, чем у вас, всех, вместе взятых в головах. Какие-то тётки в коротких юбочках и лифчиках, не отличающие офсайд от инсайта, на "Матч ТВ" "взбешивают" своими комментами в тысячу раз сильнее.
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zigbert
1655488850
Нервишки видимо начали шалить у Генича. Пора заняться своим здоровьем.
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zra78
1655489281
Генич и ФК Спартак это уже переросло в...Но Спартак на все 100% прав. Нас уже Газпром, Зенит давно выбешивают
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Persona_non_Grata
1655490153
" Чья бы корова мычала, а уж ваша то молчала " - КАК ВЫ народ выбешиваете своими комментариями !!! (((
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maygli
1655497617
Генич - ты кто? Кого ты из себя возомнил? Кто Спартак и кто ты? Через пару лет тебя тебя забудут, а ещё чрез год даже никто не вспомнит тебя. А Спартак был, есть и будет! Ущербность твоя уже всем надоела, всех достала, уже и на канале мечтают от тебя избавится, так ты надоел всем.
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JTherry
1655498845
"Может, меня снова забанят..." ...пока всех в телеге банишь ты, сильно возомнившая о себе, самовлюбленная тухлая помидорка из срач-тв...) комментировать учись, а не стравливать болельщиков...
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