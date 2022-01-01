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Генич: «Спартаковское нытье выбешивает. Пусть фанаты закидают меня тухлыми помидорами»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич недоволен поведением «Спартака» перед матчем Суперкубка России против «Зенита».

«Нытье «Спартака» по Суперкубку России выбешивает. Пусть фанаты команды снова закидают меня тухлыми помидорами. Может, меня снова забанят. Нытье задолбало.

Это кинокомедия», – сказал журналист.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1291

    Узб@гоеный 6 минут назад

    В Тарасовке ныть. Гыгыгы

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    Рейтинг: +6942

    nik55 9 минут назад

    я бы еще и дерьмом тебя закидал

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    Рейтинг: +676

    fakeid > nik55 6 минут назад

    да ты тарасофский дерьмодемон!

    0
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