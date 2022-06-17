Генич: «Спартаковское нытье выбешивает. Пусть фанаты закидают меня тухлыми помидорами»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич недоволен поведением «Спартака» перед матчем Суперкубка России против «Зенита».

«Нытье «Спартака» по Суперкубку России выбешивает. Пусть фанаты команды снова закидают меня тухлыми помидорами. Может, меня снова забанят. Нытье задолбало.

Это кинокомедия», – сказал журналист.