Стали известны города-хозяева ЧМ-2026

Стало известно, в каких 16 городах пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.
США:
- Атланта
- Бостон
- Даллас
- Канзас-Сити
- Лос-Анджелес
- Майами
- Нью-Йорк/Нью-Джерси
- Сан-Франциско
- Сиэтл
- Филадельфия
- Хьюстон
Мексика:
- Гвадалахара
- Мехико
- Монтеррей
Канада:
- Ванкувер
- Торонто
На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд.
Это первый чемпионат мира с тремя странами-организаторами.
В США будет сыграно 60 матчей. Канада и Мексика примут по 10 игр.
Источник: твиттер ФИФА