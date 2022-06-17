Стали известны города-хозяева ЧМ-2026

Стало известно, в каких 16 городах пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.

США:

Атланта

Бостон

Даллас

Канзас-Сити

Лос-Анджелес

Майами

Нью-Йорк/Нью-Джерси

Сан-Франциско

Сиэтл

Филадельфия

Хьюстон

Мексика:

Гвадалахара

Мехико

Монтеррей

Канада:

Ванкувер

Торонто

На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд.

Это первый чемпионат мира с тремя странами-организаторами.

В США будет сыграно 60 матчей. Канада и Мексика примут по 10 игр.