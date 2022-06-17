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Стали известны города-хозяева ЧМ-2026

17 июня 2022, 07:47
2

Стало известно, в каких 16 городах пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.

США:

  • Атланта
  • Бостон
  • Даллас
  • Канзас-Сити
  • Лос-Анджелес
  • Майами
  • Нью-Йорк/Нью-Джерси
  • Сан-Франциско
  • Сиэтл
  • Филадельфия
  • Хьюстон

Мексика:

  • Гвадалахара
  • Мехико
  • Монтеррей

Канада:

  • Ванкувер
  • Торонто

На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд.

Это первый чемпионат мира с тремя странами-организаторами.

В США будет сыграно 60 матчей. Канада и Мексика примут по 10 игр.

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Источник: твиттер ФИФА
США. МЛС Весь мир
Комментарии (2)
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ilichkadr
1655444843
Похоже, что мы будем лишними на этом празднике жизни, как лишние гости, которых не ждут..........
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portero
1655447503
Нам пофиг на этот чемп. у нас операция-утилизация .....
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