Клубы РПЛ выбрали нового провайдера VAR и одобрили повышение гонорара судей («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ одобрили повышение оплаты труда судей и выбрали нового провайдера VAR на сегодняшнем общем собрании лиги.

По информации «РБ Спорт», решение об увеличении зарплаты судей было одобрено подавляющим большинством голосов. Ранее сообщалось, что арбитры станут получать почти в два раза больше за счет повышения отчислений от команд РПЛ.

Клубы также проголосовали за то, чтобы принять предложение российского провайдера системы VAR Slomo. Условия работы с ним оказались наиболее выгодными.

Контракт с новым провайдером рассчитан на четыре года. РПЛ заплатит Slomo 586 миллионов рублей за весь срок проекта.