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  • Клубы РПЛ выбрали нового провайдера VAR и одобрили повышение гонорара судей («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ выбрали нового провайдера VAR и одобрили повышение гонорара судей («РБ Спорт»)

16 июня 2022, 18:57
4

Клубы РПЛ одобрили повышение оплаты труда судей и выбрали нового провайдера VAR на сегодняшнем общем собрании лиги.

По информации «РБ Спорт», решение об увеличении зарплаты судей было одобрено подавляющим большинством голосов. Ранее сообщалось, что арбитры станут получать почти в два раза больше за счет повышения отчислений от команд РПЛ.

Клубы также проголосовали за то, чтобы принять предложение российского провайдера системы VAR Slomo. Условия работы с ним оказались наиболее выгодными.

Контракт с новым провайдером рассчитан на четыре года. РПЛ заплатит Slomo 586 миллионов рублей за весь срок проекта.

  • Сообщалось, что лига рискует остаться без видеоповторов из-за прекращения сотрудничества с британской компанией Hawk-Eye Innovations Ltd.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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"supermax"
1655396387
и судить будут в 2 раза лучше? или хотя бы почти в 2 раза
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portero
1655397690
Дай то боже, чтоб это помогло избежать скандалов и косяков судейских....
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BRO_football
1655399085
Ха-ха, идиоты! Каждый клуб ругается на работу судей, но подавляющим большинством голосов одобряют повышение зарплаты судей. Ничему жизнь не учит!
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JTherry
1655414513
"РПЛ заплатит Slomo 586 миллионов рублей..." ...нормальный газпрёмовский "откат" до начала сезона...)
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