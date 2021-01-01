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Клубы РПЛ выбрали нового провайдера VAR и одобрили повышение гонорара судей («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ одобрили повышение оплаты труда судей и выбрали нового провайдера VAR на сегодняшнем общем собрании лиги.

По информации «РБ Спорт», решение об увеличении зарплаты судей было одобрено подавляющим большинством голосов. Ранее сообщалось, что арбитры станут получать почти в два раза больше за счет повышения отчислений от команд РПЛ.

Клубы также проголосовали за то, чтобы принять предложение российского провайдера системы VAR Slomo. Условия работы с ним оказались наиболее выгодными.

Контракт с новым провайдером рассчитан на четыре года. РПЛ заплатит Slomo 586 миллионов рублей за весь срок проекта.

  • Сообщалось, что лига рискует остаться без видеоповторов из-за прекращения сотрудничества с британской компанией Hawk-Eye Innovations Ltd.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +353

    Спартач80 29 минут назад

    ахахахахах

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    Рейтинг: +11618

    BRO_football 37 минут назад

    Ха-ха, идиоты! Каждый клуб ругается на работу судей, но подавляющим большинством голосов одобряют повышение зарплаты судей. Ничему жизнь не учит!

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    Рейтинг: +65586

    portero 1 час назад

    Дай то боже, чтоб это помогло избежать скандалов и косяков судейских....

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    Рейтинг: +10181

    "supermax" 1 час назад

    и судить будут в 2 раза лучше? или хотя бы почти в 2 раза

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