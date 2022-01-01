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Чемпионат России рискует остаться без системы VAR («СЭ»)

В российской Премьер-лиге могут прекратить использование системы VAR.

Это, вероятно, произойдет, если с РФС прекратит сотрудничество Hawk-Eye Innovations Ltd.

Британская компания – провайдер технологии VAR. Она предоставляет оборудование и операторов видеоповторов, помогающих ассистентам в VAR-центре.

Альтернативами могут стать лишь четыре компании, прошедшие сертификацию в ФИФА. Две из них представляют США, остальные – Бельгию и Гонконг.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:12
Комментарии16
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    Рейтинг: +9590

    "supermax" 3 минуты назад

    Я могу на телефон снимать и потом повторы отматывать.. Дорого не возьму

    1
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    Рейтинг: +12157

    playsh 19 минут назад

    Не жили хорошо - и нечего начинать...

    1
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    Рейтинг: +7843

    FanatSerj 37 минут назад

    Так а чем Гонконг не устраивает? Причем ещё момент такой что если нас ФИФА никуда не пускает, то зачем для РФС такое искусственное ограничение как "прошедшие сертификацию в ФИФА" и вообще причем тут ФИФА если российская Премьер-лига это ближе к УЕФА.

    1
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    Рейтинг: +14412

    ilichkadr > FanatSerj 18 минут назад

    VAR это прерогатива ФИФА. У УЕФА нет полномочий на использование системы VAR, отсюда нет и прав на выдачу лицензий.

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    Рейтинг: +49497

    MaxRnD 52 минуты назад

    Когда кого-то надо утопить, свистуны кладут с "прибором" на этот ВАР , так что ничего не теряем абсолютно

    2
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    Рейтинг: +2062

    B.G. 1 час назад

    Например Спартак, от этого только приобретет!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +14412

    ilichkadr > B.G. 40 минут назад

    Бедные судьи, пропадут. Лёня им устроит кузькину мать! Сейчас на ВАР свалить можно, а когда его не станет?

    0
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    Рейтинг: +11288

    BRO_football 1 час назад

    Зато как-то давно был спор кто же будет обслуживать ВАР в РПЛ - Газпром или Ростелеком. В итоге оказывается, что ВАР не принадлежит ни тем, не другим. Обе компании беспомощны без поддержки западных компаний.

    1
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    Рейтинг: +5061

    TOMSON > BRO_football 23 минуты назад

    Тоже помню эти разговоры. Конкурсная основа и тд. А по факту тупо посредники и зачем отдали Газпрому за большие деньги теперь совсем не понятно.

    0
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    Рейтинг: +24136

    bset 1 час назад

    Газпром с системы ВАР направит деньги на покупку судей)

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    Рейтинг: +62

    Назарян 2 часа назад

    жили без него и играли еще лучще так что не большая потеря

    4
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    Рейтинг: +14412

    ilichkadr 2 часа назад

    Давно пора прекратить использование системы VAR. От неё никакой пользы только вред. Раньше был один главный на поле -СУДЬЯ! Теперь целая куча оглоедов, а спросить не с кого.

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    Рейтинг: +13787

    Barmaleushka 2 часа назад

    этожзамечательно

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    Рейтинг: +934

    Дубина > Barmaleushka 2 часа назад

    Для газпрома?

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    Рейтинг: +16992

    Persona_non_Grata > Дубина 1 час назад

    Само собой, а то там Динамо на пятки наступает - мало ли что )))

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