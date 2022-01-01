Чемпионат России рискует остаться без системы VAR («СЭ»)

Я могу на телефон снимать и потом повторы отматывать.. Дорого не возьму
В российской Премьер-лиге могут прекратить использование системы VAR.
Это, вероятно, произойдет, если с РФС прекратит сотрудничество Hawk-Eye Innovations Ltd.
Британская компания – провайдер технологии VAR. Она предоставляет оборудование и операторов видеоповторов, помогающих ассистентам в VAR-центре.
Альтернативами могут стать лишь четыре компании, прошедшие сертификацию в ФИФА. Две из них представляют США, остальные – Бельгию и Гонконг.