Чемпионат России рискует остаться без системы VAR («СЭ»)

В российской Премьер-лиге могут прекратить использование системы VAR.

Это, вероятно, произойдет, если с РФС прекратит сотрудничество Hawk-Eye Innovations Ltd.

Британская компания – провайдер технологии VAR. Она предоставляет оборудование и операторов видеоповторов, помогающих ассистентам в VAR-центре.

Альтернативами могут стать лишь четыре компании, прошедшие сертификацию в ФИФА. Две из них представляют США, остальные – Бельгию и Гонконг.