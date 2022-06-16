РФС хочет увеличить зарплату арбитрам РПЛ почти в два раза. Деньги возьмут у клубов

РФС планирует увеличить зарплату судей почти в два раза за счет повышения отчислений от команд РПЛ. Предложение было направлено клубам 15 июня.

«Речь идет о дополнительных 2 миллионах рублей на судейство в год начиная с сезона-2022/23. Реформа будет поэтапной – в течении 3-х лет изначальная сумма дойдет до 6 миллионов рублей (+2 за каждый сезон).

РФС рассчитывает, что со следующего сезона зарплата главного арбитра вырастет в среднем со 100 до 188 тысяч за матч, ассистента без лицензии VAR – до 80 тысяч.

Очевидно, что не все игры одинаково сложны. К примеру, Союз планирует установить двойной коэффициент на кубковые матчи, начиная с 1/4 финала + тройной коэйффициент за финал.

Отдельное внимание уделят 2-й части чемпионата, где решается судьба медалей и места в таблице (разница между 10-й и 11-й строчкой может стоить десятки миллионов рублей). Предлагается также давать двойной коэффициент за работу в последних 12 турах чемпионата.

Вводится премия за сезон (частично уже реализуется). Судьи, отработавшие на оценку 8,3 – получат на руки 2,61 миллиона (в этом сезоне таких нет). За 8,2 выдадут 1,74; 8,1 – 0,87; 8,0 – 0,435.

Если сложить весь доход, то лучшие арбитры будут получать от 6 до 8 миллионов рублей в год. Сейчас самый востребованный арбитр РПЛ при наилучшем раскладе заработает максимум 4 миллиона рублей», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.