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  • РФС хочет увеличить зарплату арбитрам РПЛ почти в два раза. Деньги возьмут у клубов

РФС хочет увеличить зарплату арбитрам РПЛ почти в два раза. Деньги возьмут у клубов

16 июня 2022, 13:57
5

РФС планирует увеличить зарплату судей почти в два раза за счет повышения отчислений от команд РПЛ. Предложение было направлено клубам 15 июня.

«Речь идет о дополнительных 2 миллионах рублей на судейство в год начиная с сезона-2022/23. Реформа будет поэтапной – в течении 3-х лет изначальная сумма дойдет до 6 миллионов рублей (+2 за каждый сезон).

РФС рассчитывает, что со следующего сезона зарплата главного арбитра вырастет в среднем со 100 до 188 тысяч за матч, ассистента без лицензии VAR – до 80 тысяч.

Очевидно, что не все игры одинаково сложны. К примеру, Союз планирует установить двойной коэффициент на кубковые матчи, начиная с 1/4 финала + тройной коэйффициент за финал.

Отдельное внимание уделят 2-й части чемпионата, где решается судьба медалей и места в таблице (разница между 10-й и 11-й строчкой может стоить десятки миллионов рублей). Предлагается также давать двойной коэффициент за работу в последних 12 турах чемпионата.

Вводится премия за сезон (частично уже реализуется). Судьи, отработавшие на оценку 8,3 – получат на руки 2,61 миллиона (в этом сезоне таких нет). За 8,2 выдадут 1,74; 8,1 – 0,87; 8,0 – 0,435.

Если сложить весь доход, то лучшие арбитры будут получать от 6 до 8 миллионов рублей в год. Сейчас самый востребованный арбитр РПЛ при наилучшем раскладе заработает максимум 4 миллиона рублей», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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алдан2014
1655378814
Особенно понравилось: деньги возьмут у клубов...я даже знаю кто больше всех даст
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JTherry
1655380671
судить будут, как обычно, в пользу бомжей, а сдерут деньги со всех клубов на дотацию судьям... самые "востребованные" Мешок с Ивановым получат в месяц по пол-лимона в худшем случае...
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Skull_Boy
1655380986
Спартак уже приготовился чехлить и знаем уже давно на кого судейский наш корпус работает, а потом приезжает полудохлые Бетисы и Брюгге, где разносят напрочь горе вытянутого чемпиона Газпром Лиги
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R_a_i_n
1655382688
Т.е. Иванов будет нам левые пенки ставить и отменять чистые голы, а клуб ему за это ещё и деньги платить будет? Очередной красивый разводняк от Газпрома.
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Fusballer
1655393688
Давно уже все судьи прикормлены газпрёмом. Сейчас ещё и клубы будут платить, чтобы бомжей сделали чемпионами.
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