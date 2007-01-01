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РПЛ может сменить название на «Мир Российская Премьер-лига»

Национальная система платежных карт (НСПК) может стать титульным спонсорством российской Премьер-лиги.

Стороны обсуждают возможное сотрудничество на четырехлетний срок.

По информации «Спорт РБК», НСПК – фаворит в споре за титульное партнерство РПЛ.

В случае достижения договоренности турнир, вероятно, получит название «Мир» Российская премьер-лига».

  • НСПК – оператор платежной системы «Мир».
  • Сообщалось, что титульным спонсором РПЛ также хотят стать «Сбербанк», ВТБ и «Совкомбанк».
  • Сейчас этот статус принадлежит компании «Тинькофф».

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Источник: «Спорт РБК»

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Сегодня, 12:44
Комментарии5
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    Рейтинг: +1082

    mama1991 26 минут назад

    без еврокубков все изменения и новости рпл не имеют значения.... полная апатия, соревновательный момент просто убит. закройте все футбольные сайты страны, эффект будет такой же.

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    Рейтинг: +15974

    ilichkadr 55 минут назад

    Что-то после Covida околофутбольных чиновников потянуло на переименование. Вчера ПСЖ НН, сегодня МирРПЛ, а завтра СпецРФС? К чему бы это!?

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    Рейтинг: +24425

    bset 1 час назад

    Какой Мир? Спецоперация Российская Премьер-лига!

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    Рейтинг: +2007

    almanev 1 час назад

    Звучит даже хуже чем "Тинькофф РПЛ"

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    Рейтинг: +16935

    Garrincha58 1 час назад

    будет МИРовой ЧР тк как нас не пустили на ЧМ у нас теперь будет свой

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