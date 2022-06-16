РПЛ может сменить название на «Мир Российская Премьер-лига»

Национальная система платежных карт (НСПК) может стать титульным спонсорством российской Премьер-лиги.

Стороны обсуждают возможное сотрудничество на четырехлетний срок.

По информации «Спорт РБК», НСПК – фаворит в споре за титульное партнерство РПЛ.

В случае достижения договоренности турнир, вероятно, получит название «Мир» Российская премьер-лига».