РПЛ может сменить название на «Мир Российская Премьер-лига»

Национальная система платежных карт (НСПК) может стать титульным спонсорством российской Премьер-лиги.
Стороны обсуждают возможное сотрудничество на четырехлетний срок.
По информации «Спорт РБК», НСПК – фаворит в споре за титульное партнерство РПЛ.
В случае достижения договоренности турнир, вероятно, получит название «Мир» Российская премьер-лига».
- НСПК – оператор платежной системы «Мир».
- Сообщалось, что титульным спонсором РПЛ также хотят стать «Сбербанк», ВТБ и «Совкомбанк».
- Сейчас этот статус принадлежит компании «Тинькофф».
Источник: «Спорт РБК»