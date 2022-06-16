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РПЛ может сменить название на «Мир Российская Премьер-лига»

16 июня 2022, 12:44
10

Национальная система платежных карт (НСПК) может стать титульным спонсорством российской Премьер-лиги.

Стороны обсуждают возможное сотрудничество на четырехлетний срок.

По информации «Спорт РБК», НСПК – фаворит в споре за титульное партнерство РПЛ.

В случае достижения договоренности турнир, вероятно, получит название «Мир» Российская премьер-лига».

  • НСПК – оператор платежной системы «Мир».
  • Сообщалось, что титульным спонсором РПЛ также хотят стать «Сбербанк», ВТБ и «Совкомбанк».
  • Сейчас этот статус принадлежит компании «Тинькофф».

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Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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Garrincha58
1655373298
будет МИРовой ЧР тк как нас не пустили на ЧМ у нас теперь будет свой
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almanev
1655375088
Звучит даже хуже чем "Тинькофф РПЛ"
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ilichkadr
1655376637
Что-то после Covida околофутбольных чиновников потянуло на переименование. Вчера ПСЖ НН, сегодня МирРПЛ, а завтра СпецРФС? К чему бы это!?
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Andrew01
1655383101
Теперь у нас будет Чемпион Мира в РПЛ)))))))))))))
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Fialet
1655394201
То ли смеяться, то ли плеваться...
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нейтральныйкакникто
1655420828
Когда коту делать нечего , он яйца лижет!!! Но тут, в РПЛ ,проблем выше крыши, но они , РУКОВОДСТВО, всё равно ху.нёй занимаются....
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КаДеС
1655437450
Тут в комментах как-будто первоклассники собрались. Название будет меняться не потому что взбрендило руководству, а это естественная практика, когда меняется спонсор. Лига всегда в названии имела часть названия спонсора
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portero
1655440591
Подождем увидим, деньги правят миром....
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jek718875
1655441116
Спартак тоже может сменить название на ЗС Спартак
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