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«Сбербанк», ВТБ, «Тинькофф» и «Совкомбанк» – претенденты на титульное спонсорство РПЛ

В течение ближайшего месяца может состояться тендер, в ходе которого будет выбираться новый титульный спонсор РПЛ.

По информации РБК, в сотрудничестве с лигой заинтересованы «Сбербанк», ВТБ и «Совкомбанк». Последние уже сформировали конкретное предложение – 1,2 миллиарда рублей в год.

Также на сделку претендует действующий титульный спонсор турнира банк «Тинькофф», который сейчас платит 330 миллионов рублей ежегодно.

«У «Тинькофф» перед тендером будет право первого предложения по пролонгации сотрудничества. Если оно устроит клубы лиги, то тогда банк останется титульным партнером. Если нет – пройдет полноценный тендер по примеру букмекерского», – уточнил источник.

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Источник: РБК

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16292

    Garrincha58 30 минут назад

    я даже не сомневаюсь следующий будет СберЧР

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