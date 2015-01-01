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Мележиков: «Если акционеры и совет директоров «Спартака» укажут не играть Суперкубок, я указание выполню»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном бойкоте клубом матча за Суперкубок России.

«Спартак» еще ни о чем не заявлял. Примем решение с футболистами. Поступит указание от акционеров и совета директоров не участвовать в Суперкубке – я это указание выполню», – сказал Мележиков.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +614

    fakeid 44 минуты назад

    тру́сы. дефки. хряки, если вы думаете, что ваше хождение в стрингах позволяет диктовать условия, потому что девочки - то вы глубоко заблуждаетесь. стыдно за вас)

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