Мележиков: «Если акционеры и совет директоров «Спартака» укажут не играть Суперкубок, я указание выполню»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном бойкоте клубом матча за Суперкубок России.

«Спартак» еще ни о чем не заявлял. Примем решение с футболистами. Поступит указание от акционеров и совета директоров не участвовать в Суперкубке – я это указание выполню», – сказал Мележиков.