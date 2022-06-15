Мележиков: «Если акционеры и совет директоров «Спартака» укажут не играть Суперкубок, я указание выполню»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном бойкоте клубом матча за Суперкубок России.
«Спартак» еще ни о чем не заявлял. Примем решение с футболистами. Поступит указание от акционеров и совета директоров не участвовать в Суперкубке – я это указание выполню», – сказал Мележиков.
- Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
- Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
- После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»