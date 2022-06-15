Петржела: «Согласен с Денисовым, что в «Зените» любой тренер станет чемпионом»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал высказывание Игоря Денисова о том, что любой тренер способен стать чемпионом России с «Зенитом».
«Сказать Денисов может что хочет, всe равно «Зенит» будет чемпионом. Игорь Денисов – мой любимый игрок. Да, согласен, что любой тренер в этой команде будет чемпионом. Ненормально? Можно и так сказать. Но это футбол, тут может быть что угодно», – сказал Петржела.
- «Зенит» выиграл три последних розыгрыша РПЛ.
- В ЛЧ команда ни разу не вышла в плей-офф за последние три сезона.
- Денисов играл за «Зенит» с 2022 по 2013 год. При нем клуб выиграл Кубок УЕФА.
Источник: «Чемпионат»