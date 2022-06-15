Петржела: «Согласен с Денисовым, что в «Зените» любой тренер станет чемпионом»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал высказывание Игоря Денисова о том, что любой тренер способен стать чемпионом России с «Зенитом».

«Сказать Денисов может что хочет, всe равно «Зенит» будет чемпионом. Игорь Денисов – мой любимый игрок. Да, согласен, что любой тренер в этой команде будет чемпионом. Ненормально? Можно и так сказать. Но это футбол, тут может быть что угодно», – сказал Петржела.