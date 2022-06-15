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  • Петржела: «Согласен с Денисовым, что в «Зените» любой тренер станет чемпионом»

Петржела: «Согласен с Денисовым, что в «Зените» любой тренер станет чемпионом»

15 июня 2022, 16:59
7

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал высказывание Игоря Денисова о том, что любой тренер способен стать чемпионом России с «Зенитом».

«Сказать Денисов может что хочет, всe равно «Зенит» будет чемпионом. Игорь Денисов – мой любимый игрок. Да, согласен, что любой тренер в этой команде будет чемпионом. Ненормально? Можно и так сказать. Но это футбол, тут может быть что угодно», – сказал Петржела.

  • «Зенит» выиграл три последних розыгрыша РПЛ.
  • В ЛЧ команда ни разу не вышла в плей-офф за последние три сезона.
  • Денисов играл за «Зенит» с 2022 по 2013 год. При нем клуб выиграл Кубок УЕФА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь Петржела Властимил
Комментарии (7)
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vladimir-7
1655308586
Петржела, это не футбол, это деньги Газпрома, безгранично расходуемые в РФС с его комитетами и комиссиями.
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raritet
1655320101
Открыли Америку. В любой команде мира ,имеющей большие возможности, больше шансов стать чемпионом благодаря возможностям
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