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Денисов: «Три последних сезона «Зенита» – это полный провал»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов раскритиковал петербургский клуб за игру в еврокубках.

«Ввсе говорят, что «Зенит» четырехкратный подряд чемпион России, а я говорю, что каждый сезон «Зенита» – это полный провал. И сейчас, и прошлый, и позапрошлый. Это полный провал, потому что Европа все показывает. Это мое мнение.

Сейчас в «Зенит» поставь любого тренера – он станет чемпионом России по футболу. Я в этом уверен на 99 процентов», – сказал Денисов.

  • «Зенит» выиграл три последних розыгрыша РПЛ.
  • В ЛЧ команда ни разу не вышла в плей-офф за последние три сезона.
  • Денисов играл за «Зенит» с 2022 по 2013 год. При нем клуб выиграл Кубок УЕФА.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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Сегодня, 13:10
Комментарии8
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    Рейтинг: +1263

    Узб@гоеный 58 минут назад

    Разве можно Зениту достойно играть в Европе, когда в чемпионате приходится в полноги играть с такими слабаками как спартак. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +3236

    Беспонтий 1 час назад

    у вегана игорька деньги кончились слегка
    съел сосиску и понеслась
    очередная истерика
    давногавно не было слышно

    3
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    Рейтинг: +6135

    Ганнибал Лектор 2 часа назад

    Лучше бы ты заткнулся, Игорёк, и не песдел

    3
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    Рейтинг: +31934

    VVM1964 > Ганнибал Лектор 1 час назад

    Правда горька, даже от Игорька (((

    0
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    Рейтинг: +4384

    neveldomha 2 часа назад

    Провал не в игре Зенита, а в полном отсутствии реального конкурента в чемпионате. А на счет тренера ....Игорьку бы следовало вспомнить, если есть чем, о тренере сборной Италии Манчини или обладателя кубка УЕФА Луческу .... у них вообще ничего не получилось в Зените, а они далеко не любые. Желчь Денисова на Зенит ведрами льется.

    6
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    Рейтинг: +526

    somn 2 часа назад

    Заголосил, бродяга. Деньги кончаются наверное.

    2
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    Рейтинг: +10583

    Алексей З 2 часа назад

    С этим трудно спорить.

    3
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    Рейтинг: +727

    sined1951 2 часа назад

    Вывод по игре Зенита правильный.

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