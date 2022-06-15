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  • Денисов: «Три последних сезона «Зенита» – это полный провал»

Денисов: «Три последних сезона «Зенита» – это полный провал»

15 июня 2022, 13:10
12

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов раскритиковал петербургский клуб за игру в еврокубках.

«Ввсе говорят, что «Зенит» четырехкратный подряд чемпион России, а я говорю, что каждый сезон «Зенита» – это полный провал. И сейчас, и прошлый, и позапрошлый. Это полный провал, потому что Европа все показывает. Это мое мнение.

Сейчас в «Зенит» поставь любого тренера – он станет чемпионом России по футболу. Я в этом уверен на 99 процентов», – сказал Денисов.

  • «Зенит» выиграл три последних розыгрыша РПЛ.
  • В ЛЧ команда ни разу не вышла в плей-офф за последние три сезона.
  • Денисов играл за «Зенит» с 2022 по 2013 год. При нем клуб выиграл Кубок УЕФА.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь
Комментарии (12)
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sined1951
1655288164
Вывод по игре Зенита правильный.
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somn
1655288793
Заголосил, бродяга. Деньги кончаются наверное.
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neveldomha
1655289068
Провал не в игре Зенита, а в полном отсутствии реального конкурента в чемпионате. А на счет тренера ....Игорьку бы следовало вспомнить, если есть чем, о тренере сборной Италии Манчини или обладателя кубка УЕФА Луческу .... у них вообще ничего не получилось в Зените, а они далеко не любые. Желчь Денисова на Зенит ведрами льется.
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Ганнибал Лектор
1655289410
Лучше бы ты заткнулся, Игорёк, и не песдел
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Беспонтий
1655291446
у вегана игорька деньги кончились слегка съел сосиску и понеслась очередная истерика давногавно не было слышно
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Atyrau85
1655297842
Молодец. Никто так сказать прямо не сможет
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NewLife
1655303464
Денисов сказал то, что многие думают.
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ААМ
1655304648
Денисов приличный игрок, но правдоруб с завихрениями. Провал Зенита в Европе неоспоримый факт. А то, что другие и СПАМ в частности ещё хуже ЧР не оправдывает.
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Fialet
1655309296
Деньгисов говно человек, но тут он прав.
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