Денисов: «Три последних сезона «Зенита» – это полный провал»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов раскритиковал петербургский клуб за игру в еврокубках.
«Ввсе говорят, что «Зенит» четырехкратный подряд чемпион России, а я говорю, что каждый сезон «Зенита» – это полный провал. И сейчас, и прошлый, и позапрошлый. Это полный провал, потому что Европа все показывает. Это мое мнение.
Сейчас в «Зенит» поставь любого тренера – он станет чемпионом России по футболу. Я в этом уверен на 99 процентов», – сказал Денисов.
- «Зенит» выиграл три последних розыгрыша РПЛ.
- В ЛЧ команда ни разу не вышла в плей-офф за последние три сезона.
- Денисов играл за «Зенит» с 2022 по 2013 год. При нем клуб выиграл Кубок УЕФА.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна