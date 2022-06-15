Денисов: «Три последних сезона «Зенита» – это полный провал»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов раскритиковал петербургский клуб за игру в еврокубках.

«Ввсе говорят, что «Зенит» четырехкратный подряд чемпион России, а я говорю, что каждый сезон «Зенита» – это полный провал. И сейчас, и прошлый, и позапрошлый. Это полный провал, потому что Европа все показывает. Это мое мнение.

Сейчас в «Зенит» поставь любого тренера – он станет чемпионом России по футболу. Я в этом уверен на 99 процентов», – сказал Денисов.