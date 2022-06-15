«Был готов встать на колени перед Путиным, чтобы он это остановил». Денисов – о событиях 24 февраля

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов рассказал, что записал видеообращение к президенту страны Владимиру Путину.

– У тебя было обращение?

– Да. К Путину.

– Что там было?

– Чтобы это все остановилось. Я даже сказал так: «Готов встать на колени перед вами». Я, гордый парень... Это на третьи или на четвертые сутки было. Я был готов встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. Что такое жизнь одного человека – какого-то Денисова? Гордости уже не было, потому что я уже представлял, к чему это все идет. Но, к сожалению, никто не выставил.

– Можешь объяснить, почему отказались?

– Я не знаю. Это задайте Мише вопрос (Михаил Прокопец, агент Денисова – «Бомбардир»).

– Тебе не было больно?

– Больно – что?

– Что отказались. Что у тебя был такой порыв, такое обращение, и все отказываются.

– Да было, конечно. Но потом они принимают этот закон, когда сажают тебя в тюрьму. Конечно, я же простой человек. Мне даже сейчас страшновато. Но я не могу не сказать. Опять же, я никуда не скрываюсь, никуда не собираюсь уезжать – мне это нафиг не надо. Но как можно не сказать, если я чувствую так? Знаете, может, для кого-то, кто по-другому мыслит, я говорю глупости, но для себя – я считаю, что должен это выразить.