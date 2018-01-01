«Искали человека, выигравшего в России все». Талалаев – о Рыжикове в «Ахмате»

Рыжиков в Ахмате... В голове не укладывается, как Жека Савин вообще мог подпустить к себе этого человека. Поделюсь лайфхаком: уже несколько лет при приеме на работу людей первый вопрос, который задаю: "Чей Крым?" Мудачье, запутинцы и вата сразу отсеиваются, теперь не коллектив, а сказка. Попробуйте)
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал назначение Сергея Рыжикова в тренерский штаб клуба.
«Функции у Рыжикова будут приблизительно те же, что были у Яя Туре, – плюс развивать меня в понимании вратарского искусства.
После ухода Яя в штабе образовалась вакансия. Искали человека, выигравшего в России все, с трофеями, заслугами и авторитетом.
Еще одна причина появления Сергея – не боюсь брать в свой штаб молодых, перспективных тренеров. Хочу делать футбол интереснее и качественнее, а для этого нужно развиваться самому», – сказал Талалаев.
- Рыжиков известен по выступлениям за «Рубин» и «Крылья Советов».
- В 2021 году он тренировал «Красаву».