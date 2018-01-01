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«Искали человека, выигравшего в России все». Талалаев – о Рыжикове в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал назначение Сергея Рыжикова в тренерский штаб клуба.

«Функции у Рыжикова будут приблизительно те же, что были у Яя Туре, – плюс развивать меня в понимании вратарского искусства.

После ухода Яя в штабе образовалась вакансия. Искали человека, выигравшего в России все, с трофеями, заслугами и авторитетом.

Еще одна причина появления Сергея – не боюсь брать в свой штаб молодых, перспективных тренеров. Хочу делать футбол интереснее и качественнее, а для этого нужно развиваться самому», – сказал Талалаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +505

    чаппай 43 минуты назад

    Рыжиков в Ахмате... В голове не укладывается, как Жека Савин вообще мог подпустить к себе этого человека. Поделюсь лайфхаком: уже несколько лет при приеме на работу людей первый вопрос, который задаю: "Чей Крым?" Мудачье, запутинцы и вата сразу отсеиваются, теперь не коллектив, а сказка. Попробуйте)

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    Рейтинг: +2888

    Валерий2705 > чаппай 21 минуту назад

    Отсеиваешь, отсеиваешь, а мудачьё, получается, в коллективе есть. И это ты. Один из тех, кто мешает спорт и рабочие отношения с политикой.

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    Рейтинг: +505

    чаппай > Валерий2705 1 минуту назад

    Зачем мне вообще какие-либо отношения с людьми, у которых вместо мозгов вата? Они воруют врут, в их бедах виноваты не они сами, а печенеги и половцы, они не хотят развиваться, а хотят работать там, где не нужно ничего делать и получать (а не зарабатывать) деньги (возможно вы помните, что в совке был такой массовый запрос на работу). А про политику вы серьёзно? Пусть политика, для начала, ****** из нашей и из спорта сама, а президент начнет ездить на работу на велосипеде. Вот тогда и мы ничего ни с чем мешать не будем.

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