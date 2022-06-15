«Искали человека, выигравшего в России все». Талалаев – о Рыжикове в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал назначение Сергея Рыжикова в тренерский штаб клуба.

«Функции у Рыжикова будут приблизительно те же, что были у Яя Туре, – плюс развивать меня в понимании вратарского искусства.

После ухода Яя в штабе образовалась вакансия. Искали человека, выигравшего в России все, с трофеями, заслугами и авторитетом.

Еще одна причина появления Сергея – не боюсь брать в свой штаб молодых, перспективных тренеров. Хочу делать футбол интереснее и качественнее, а для этого нужно развиваться самому», – сказал Талалаев.