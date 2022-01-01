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⚡ Лига наций. Венгрия разгромила Англию на выезде (4:0) и возглавила группу

Сборная Англии разгромно проиграла Венгрии в 4-м туре Лиги наций.

Венгры забили четыре безответных мяча. На 82-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Джон Стоунз.

Англичане дважды уступили Венгрии в этой Лиге наций. 4 июня в Будапеште они проиграли 0:1.

Венгрия благодаря этой победе возглавила группу А3. Англия осталась на последнем месте.

Лига наций. Группа А3. 4-й тур

Англия – Венгрия – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Салаи, 16; 0:2 – Салаи, 70; 0:3 – Надь, 80; 0:4 – Газдаг, 89.

Удаления: Стоунз, 82 – нет.

Календарь Лиги наций

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1450

    Alex Y 1 минуту назад

    Переиграли и уничтожили дешевок))

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    Рейтинг: +11879

    DeStar 5 минут назад

    а по сути группа смерти для венгрии))

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    Рейтинг: +7648

    vladik12 14 минут назад

    Стас помимо "Ференцвароша" еще и сборную тренирует?

    0
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