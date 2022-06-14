⚡ Лига наций. Венгрия разгромила Англию на выезде (4:0) и возглавила группу

Сборная Англии разгромно проиграла Венгрии в 4-м туре Лиги наций.
Венгры забили четыре безответных мяча. На 82-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Джон Стоунз.
Англичане дважды уступили Венгрии в этой Лиге наций. 4 июня в Будапеште они проиграли 0:1.
Венгрия благодаря этой победе возглавила группу А3. Англия осталась на последнем месте.
Лига наций. Группа А3. 4-й тур
Голы: 0:1 – Салаи, 16; 0:2 – Салаи, 70; 0:3 – Надь, 80; 0:4 – Газдаг, 89.
Удаления: Стоунз, 82 – нет.
Источник: Бомбардир.ру