⚡ Лига наций. Венгрия разгромила Англию на выезде (4:0) и возглавила группу

Сборная Англии разгромно проиграла Венгрии в 4-м туре Лиги наций.

Венгры забили четыре безответных мяча. На 82-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Джон Стоунз.

Англичане дважды уступили Венгрии в этой Лиге наций. 4 июня в Будапеште они проиграли 0:1.

Венгрия благодаря этой победе возглавила группу А3. Англия осталась на последнем месте.

Лига наций. Группа А3. 4-й тур

Англия – Венгрия – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Салаи, 16; 0:2 – Салаи, 70; 0:3 – Надь, 80; 0:4 – Газдаг, 89.

Удаления: Стоунз, 82 – нет.

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