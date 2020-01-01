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«Вы расистские ублюдки». Английские фанаты оскорбляли сборную Венгрии во время их гимна

Болельщики сборной Англии проявили неуважение к государственному гимну Венгрии перед матчем Лиги наций, который проходит в Вулверхэмптоне.

Английские фанаты кричали «Вы расистские ублюдки» во время исполнения гимна Венгрии.

  • 4 июня венгерские болельщики освистали игроков сборной Англии за то, что они преклонили колена перед матчем Лиги наций.
  • На игре в Будапеште присутствовало порядка 30 тысяч детей.
  • Стадион был частично дисквалифицирован из-за расистского поведения венгерских фанатов на Евро-2020.

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Источник: твиттер Мигеля Делэйни

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1956

    LOKOfanatik19 7 минут назад

    Так кричать... и сосать 0-4 сильно.... Вы дальше стойте на коленях, чтоб сосо делать)))

    2
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  • ...
    Рейтинг: +246

    Боратти 24 минуты назад

    И отхватывают от Венгров

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