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  • «Вы расистские ублюдки». Английские фанаты оскорбляли сборную Венгрии во время их гимна

«Вы расистские ублюдки». Английские фанаты оскорбляли сборную Венгрии во время их гимна

14 июня 2022, 22:46
10

Болельщики сборной Англии проявили неуважение к государственному гимну Венгрии перед матчем Лиги наций, который проходит в Вулверхэмптоне.

Английские фанаты кричали «Вы расистские ублюдки» во время исполнения гимна Венгрии.

  • 4 июня венгерские болельщики освистали игроков сборной Англии за то, что они преклонили колена перед матчем Лиги наций.
  • На игре в Будапеште присутствовало порядка 30 тысяч детей.
  • Стадион был частично дисквалифицирован из-за расистского поведения венгерских фанатов на Евро-2020.

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Источник: твиттер Мигеля Делэйни
Лига наций Англия Венгрия
Комментарии (10)
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LOKOfanatik19
1655239389
Так кричать... и сосать 0-4 сильно.... Вы дальше стойте на коленях, чтоб сосо делать)))
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Evgen0088
1655239899
Венгры ✊
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Олег1204
1655240417
******
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Lilipyt
1655243384
интересно накажут ли англичан так же как венгров
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Стаz
1655273563
"- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил: - Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр. - Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват... (С)
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nemolod
1655274946
Молодцы венгерская сборная -- своей убедительной победой наказала колено-преклоняющих лицемеров!
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Ганнибал Лектор
1655276249
Браво, Венгрия!
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ItalianFootball
1655277434
Свист одних помножить на свист других равно инфоповод.
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