«Вы расистские ублюдки». Английские фанаты оскорбляли сборную Венгрии во время их гимна

Болельщики сборной Англии проявили неуважение к государственному гимну Венгрии перед матчем Лиги наций, который проходит в Вулверхэмптоне.
Английские фанаты кричали «Вы расистские ублюдки» во время исполнения гимна Венгрии.
- 4 июня венгерские болельщики освистали игроков сборной Англии за то, что они преклонили колена перед матчем Лиги наций.
- На игре в Будапеште присутствовало порядка 30 тысяч детей.
- Стадион был частично дисквалифицирован из-за расистского поведения венгерских фанатов на Евро-2020.
Источник: твиттер Мигеля Делэйни