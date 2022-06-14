Чалов не хочет возвращаться из «Базеля» в ЦСКА (Blick)

Нападающий Федор Чалов может остаться в «Базеле».
24-летний футболист сообщил руководству швейцарского клуба о нежелании возвращаться в ЦСКА.
Россиянину разрешили до конца июня тренироваться с «Базелем», чтобы проявить себя перед новым главным тренером.
Но даже если швейцарцы решат сохранить Чалова в составе, в ситуацию могут вмешаться нефутбольные факторы.
Выкупить форварда будет сложно из-за его трансферной стоимости и санкций против России.
Поэтому единственным вариантом видится еще одна аренда, причем бесплатная, но ЦСКА вряд ли согласится на такие условия.
- В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: Blick