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Чалов не хочет возвращаться из «Базеля» в ЦСКА (Blick)

Нападающий Федор Чалов может остаться в «Базеле».

24-летний футболист сообщил руководству швейцарского клуба о нежелании возвращаться в ЦСКА.

Россиянину разрешили до конца июня тренироваться с «Базелем», чтобы проявить себя перед новым главным тренером.

Но даже если швейцарцы решат сохранить Чалова в составе, в ситуацию могут вмешаться нефутбольные факторы.

Выкупить форварда будет сложно из-за его трансферной стоимости и санкций против России.

Поэтому единственным вариантом видится еще одна аренда, причем бесплатная, но ЦСКА вряд ли согласится на такие условия.

  • В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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Источник: Blick

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3191

    Беспонтий 6 минут назад

    на месте чалого
    хромая в обе ноги
    любой бы драпал бы из этой борозды
    подбить бы бы бабки закусивши сбрую
    и два аллюра три креста
    а остальное
    до п.зды

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