Чалов не хочет возвращаться из «Базеля» в ЦСКА (Blick)

Нападающий Федор Чалов может остаться в «Базеле».

24-летний футболист сообщил руководству швейцарского клуба о нежелании возвращаться в ЦСКА.

Россиянину разрешили до конца июня тренироваться с «Базелем», чтобы проявить себя перед новым главным тренером.

Но даже если швейцарцы решат сохранить Чалова в составе, в ситуацию могут вмешаться нефутбольные факторы.

Выкупить форварда будет сложно из-за его трансферной стоимости и санкций против России.

Поэтому единственным вариантом видится еще одна аренда, причем бесплатная, но ЦСКА вряд ли согласится на такие условия.