Абаскаль подписал контракт со «Спартаком» на два года. С ним приедут два помощника

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о сроке контракта с новым главным тренером Гильермо Абаскалем.
«Контракт с Абаскалем рассчитан на два года. С ним приедут аналитик и тренер по физподготовке. Останутся Зайченко и Кузнецов – члены предыдущего тренерского штаба», – сказал Каттани на пресс-конференции.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»