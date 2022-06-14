Абаскаль подписал контракт со «Спартаком» на два года. С ним приедут два помощника

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о сроке контракта с новым главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Контракт с Абаскалем рассчитан на два года. С ним приедут аналитик и тренер по физподготовке. Останутся Зайченко и Кузнецов – члены предыдущего тренерского штаба», – сказал Каттани на пресс-конференции.