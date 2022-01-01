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Адиев: «Планы и тренеры – это всe херня. Главный феномен сборной Казахстана – раздевалка»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объяснил успех команды в Лиге наций после победы над Словакией (2:1).

— Вы обещали после игры рассказать про феномен сборной Казахстана.

— Я в раздевалке об этом ребятам сказал. В футболе есть победы, есть поражения. И этот матч мог сложиться по-разному. Могли и проиграть. Но это не отменяет того факта, что у нас есть раздевалка.

Это самая главная победа и самый главный успех, который удалось сделать тренерскому штабу. Объединить парней идеей, что мы можем. Почему нет? Какой бы ты план не выстраивал, каким бы ты тренером не был — это всe херня. Раздевалка должна быть объединена идеей. Если это есть, то ты в любом случае получишь результат.

Если у тебя есть набор фантастических футболистов и ты супер-тренер, но нет единения в раздевалке, то ты ничего не добьешься. Главный феномен нашей сборной — это раздевалка.

  • Казахстан лидирует в группе Лиги наций.
  • Россиянин возглавил команду в апреле этого года.
  • При Адиеве Казахстан не проиграл ни одного матча.

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Источник: Sport.kz

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