Замглавы МИД Польши: «Рыбус прикрывается семьей ради кровавых денег. Надеюсь, его больше не будет в сборной»

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач прокомментировал переход защитника Мацея Рыбуса из «Локомотива» в «Спартак».

«Нет ничего более постыдного, чем прикрываться «благополучием семьи», когда дело просто в больших деньгах. И это кровавые деньги.

Я надеюсь, что ему больше не найдется места в сборной. Играть с орлом на груди – честь, делать это должны только те, кто это понимает», – написал Пшидач.