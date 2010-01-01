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Замглавы МИД Польши: «Рыбус прикрывается семьей ради кровавых денег. Надеюсь, его больше не будет в сборной»

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач прокомментировал переход защитника Мацея Рыбуса из «Локомотива» в «Спартак».

«Нет ничего более постыдного, чем прикрываться «благополучием семьи», когда дело просто в больших деньгах. И это кровавые деньги.

Я надеюсь, что ему больше не найдется места в сборной. Играть с орлом на груди – честь, делать это должны только те, кто это понимает», – написал Пшидач.

  • Поляк покинул «Локомотив», с которым истек контракт.
  • Он будет зарабатывать в «Спартаке» в два раза меньше, чем в «Локомотиве».
  • До «Локомотива» Рыбус играл за «Лион».

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Источник: твиттер Марчина Пшидача

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