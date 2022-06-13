Замглавы МИД Польши: «Рыбус прикрывается семьей ради кровавых денег. Надеюсь, его больше не будет в сборной»

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач прокомментировал переход защитника Мацея Рыбуса из «Локомотива» в «Спартак».
«Нет ничего более постыдного, чем прикрываться «благополучием семьи», когда дело просто в больших деньгах. И это кровавые деньги.
Я надеюсь, что ему больше не найдется места в сборной. Играть с орлом на груди – честь, делать это должны только те, кто это понимает», – написал Пшидач.
- Поляк покинул «Локомотив», с которым истек контракт.
- Он будет зарабатывать в «Спартаке» в два раза меньше, чем в «Локомотиве».
- До «Локомотива» Рыбус играл за «Лион».
Источник: твиттер Марчина Пшидача