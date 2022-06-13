«Исключительно по личным причинам». Агент – об уходе Ваноли из «Спартака»

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, объяснил решение итальянца покинуть команду.

«Паоло покинул «Спартак» исключительно по личным причинам. Никакие официальные органы не давили на него. Он решился на отъезд после разговора со своей семьeй, и всe.

Интерес к Паоло от клубов Серии А? Ничего пока не могу сказать об этом. Сейчас он проводит время со своей семьeй. Когда Паоло вернeтся, будем уже думать насчeт будущего», – сказал агент.