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Баженов: «Спартак» уже выиграл в медиапространстве, даже если проиграет «Зениту»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов считает, что московский клуб обыграл «Зенита» еще до начала матча за Суперкубок России.

«Нет, точно «Спартак» ничего не будет бойкотировать. Уверен. Можем язвить на эту тему, но бойкотировать не стоит совершенно. Все должны заниматься своими делами. Ребята должны выходить, играть в футбол.

«Спартак» уже выиграл в медиапространстве, даже если проиграет в матче. «Зенит» всe для этого сделал. Молодцы! Это сарказм был», – сказал Баженов.

  • Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
  • Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
  • После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.

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Источник: «Чемпионат»

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12.06.2022 23:51
Комментарии3
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    Рейтинг: +16034

    житель СПб 31 минуту назад

    Да, визг - это не удел сильных, а удел слабых.

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    Рейтинг: +480

    fakeid 1 час назад

    визжать без умолку, угрожать рфс, бойкотировать, разучивать песни руки вверх - это, определённо, победа, да. такие тупые сидят в спартаке, аж пц.

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    Рейтинг: +11592

    BRO_football 1 час назад

    Да, Спартак уже подстраховался в случае проигрыша Зениту. Значит, заранее знают, что проиграют. Сколько бы денег у Зенита не было, а по-настоящему народной любви он не заработал.

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