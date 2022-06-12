Баженов: «Спартак» уже выиграл в медиапространстве, даже если проиграет «Зениту»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов считает, что московский клуб обыграл «Зенита» еще до начала матча за Суперкубок России.
«Нет, точно «Спартак» ничего не будет бойкотировать. Уверен. Можем язвить на эту тему, но бойкотировать не стоит совершенно. Все должны заниматься своими делами. Ребята должны выходить, играть в футбол.
«Спартак» уже выиграл в медиапространстве, даже если проиграет в матче. «Зенит» всe для этого сделал. Молодцы! Это сарказм был», – сказал Баженов.
- Трофей 9 июля должны разыграть чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».
- Ранее спартаковцы не исключали, что бойкотируют встречу в случае ее проведения на «Газпром Арене».
- После оглашения итогового решения клуб намекнул на бойкот в соцсетях.
Источник: «Чемпионат»