Баженов: «Спартак» уже выиграл в медиапространстве, даже если проиграет «Зениту»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов считает, что московский клуб обыграл «Зенита» еще до начала матча за Суперкубок России.

«Нет, точно «Спартак» ничего не будет бойкотировать. Уверен. Можем язвить на эту тему, но бойкотировать не стоит совершенно. Все должны заниматься своими делами. Ребята должны выходить, играть в футбол.

«Спартак» уже выиграл в медиапространстве, даже если проиграет в матче. «Зенит» всe для этого сделал. Молодцы! Это сарказм был», – сказал Баженов.