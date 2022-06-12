«Его хотели все». В «Баварии» прокомментировали трансфер Гравенберха

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил покупку полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.
«Контракт подписан. Мы очень рады. Он один из главных талантов Европы. Гравенберха хотели все», – сказал Салихамиджич.
- Сообщалось, что в «Баварии» голландец будет зарабатывать 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.
- Рыночная стоимость Гравенберха – 35 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек провел за «Аякс» 42 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
Источник: твиттер Bayern & Germany