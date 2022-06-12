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  • «Его хотели все». В «Баварии» прокомментировали трансфер Гравенберха

«Его хотели все». В «Баварии» прокомментировали трансфер Гравенберха

12 июня 2022, 00:47

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил покупку полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.

«Контракт подписан. Мы очень рады. Он один из главных талантов Европы. Гравенберха хотели все», – сказал Салихамиджич.

  • Сообщалось, что в «Баварии» голландец будет зарабатывать 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.
  • Рыночная стоимость Гравенберха – 35 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне хавбек провел за «Аякс» 42 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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Источник: твиттер Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Голландия. Эредивизие Аякс Бавария Гравенберх Райан
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