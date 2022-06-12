«Его хотели все». В «Баварии» прокомментировали трансфер Гравенберха

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил покупку полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.

«Контракт подписан. Мы очень рады. Он один из главных талантов Европы. Гравенберха хотели все», – сказал Салихамиджич.