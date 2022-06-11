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«Базель» доволен, что избавился от Абаскаля. В Швейцарии у него ужасная репутация. Селюк – о новом тренере «Спартака»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«В Швейцарии у меня много товарищей. Все мои юристы из этой страны. Там у Абаскаля сложилась ужасная репутация. «Базель» доволен, что избавился от этого тренера.

Перевод в молодежную команду был нужен только для того, чтобы не расторгать контракт и не платить неустойку. Для «Базеля» серебро – это неудача.

Хотелось бы посоветовать (спортивному директору «Спартака» Луке) Каттани меньше прославлять этого тренера. Громкие слова вызывают обратную реакцию. В Швейцарии и Греции шокированы тем, что этот тренер возглавил «Спартак».

В Испании тоже никто не знает Абаскаля. Я звонил в «Барселону» и другие клубы – никто не знает. Это просто тренер с испанской фамилией.

Также он работал в греческом «Волосе». В Греции у меня было много игроков, я знаю большинство руководителей клубов. Люди, которым я доверяю, сказали, что в «Волосе» Абаскаль никак себя не проявил.

Более того, есть факт: президент «Волоса» (Ахиллеас Беос) сидел в тюрьме за организацию договорных матчей. Никого не хочу обвинять, но такой шлейф есть.

Доверяю на 100% только своему мнению – для этого надо посмотреть несколько матчей «Спартака» при Абаскале. Но все мои знакомые из Греции и Швейцарии ничего хорошего не говорят – один негатив. Абаскаль нигде себя не проявил», – рассказал Селюк.

  • Абаскалю сейчас 33 года.
  • Он перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Испанец сменил Паоло Ваноли, который расторг контракт в четверг.

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 13:29
Комментарии8
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    Рейтинг: +966

    jek718875 12 минут назад

    Да не надо переживать, Спартаку не впервой, через несколько месяцев будет наставник,вот делов то, чтоб иметь хорошего тренера, нужно хорошо платить

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    Рейтинг: +15812

    ilichkadr 14 минут назад

    Интересно, а что Селюк так негативно отзывается об Абаскале? Зачем звонить в Барселону, Швейцарию, Грецию и с какого перепугу приплёл сюда президента «Волоса»?

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    Рейтинг: +10123

    "supermax" 17 минут назад

    сказал торговец черным золотом....если уж даже он так....впрочем, посмотрим....выбора то нет

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    Рейтинг: +24893

    vladimir-7 19 минут назад

    Главное, чтобы здесь Гильермо не обос..л российский клуб и Федуна с Заремой.
    Кто и где находит всякую шваль?

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    Рейтинг: +3230

    serhio80 20 минут назад

    Селюк = рагуля) в греции у него игроков много было) иди на *** жирный салоед)

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    Рейтинг: +10484

    Алексей З 26 минут назад

    Ништяк !!! Даже Селюк о новом тренере высказался.
    "Значит хорошие сапоги , надо брать ".
    Все ваши потуги нам поХ.
    Сами увидим работу , оценим.
    Идите все доброжелатели ......лесом !!!

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    Рейтинг: +4700

    neim > Алексей З 11 минут назад

    Вы Ваноли уже "оценили".

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    Рейтинг: +10484

    Алексей З > neim 34 секунды назад

    Пол-года был , Кубок выиграл.
    Я тут уже писал одному долб...бу, что был на финале.
    Когда в одном порыве поют и обнимаются 50 000.
    Парень , ради этого стоит жить !!!
    Нас было три поколения ( я-сын-внук ). Это супер !!!

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