«Базель» доволен, что избавился от Абаскаля. В Швейцарии у него ужасная репутация. Селюк – о новом тренере «Спартака»

Да не надо переживать, Спартаку не впервой, через несколько месяцев будет наставник,вот делов то, чтоб иметь хорошего тренера, нужно хорошо платить
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».
«В Швейцарии у меня много товарищей. Все мои юристы из этой страны. Там у Абаскаля сложилась ужасная репутация. «Базель» доволен, что избавился от этого тренера.
Перевод в молодежную команду был нужен только для того, чтобы не расторгать контракт и не платить неустойку. Для «Базеля» серебро – это неудача.
Хотелось бы посоветовать (спортивному директору «Спартака» Луке) Каттани меньше прославлять этого тренера. Громкие слова вызывают обратную реакцию. В Швейцарии и Греции шокированы тем, что этот тренер возглавил «Спартак».
В Испании тоже никто не знает Абаскаля. Я звонил в «Барселону» и другие клубы – никто не знает. Это просто тренер с испанской фамилией.
Также он работал в греческом «Волосе». В Греции у меня было много игроков, я знаю большинство руководителей клубов. Люди, которым я доверяю, сказали, что в «Волосе» Абаскаль никак себя не проявил.
Более того, есть факт: президент «Волоса» (Ахиллеас Беос) сидел в тюрьме за организацию договорных матчей. Никого не хочу обвинять, но такой шлейф есть.
Доверяю на 100% только своему мнению – для этого надо посмотреть несколько матчей «Спартака» при Абаскале. Но все мои знакомые из Греции и Швейцарии ничего хорошего не говорят – один негатив. Абаскаль нигде себя не проявил», – рассказал Селюк.
- Абаскалю сейчас 33 года.
- Он перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Испанец сменил Паоло Ваноли, который расторг контракт в четверг.