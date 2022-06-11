«Базель» доволен, что избавился от Абаскаля. В Швейцарии у него ужасная репутация. Селюк – о новом тренере «Спартака»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«В Швейцарии у меня много товарищей. Все мои юристы из этой страны. Там у Абаскаля сложилась ужасная репутация. «Базель» доволен, что избавился от этого тренера.

Перевод в молодежную команду был нужен только для того, чтобы не расторгать контракт и не платить неустойку. Для «Базеля» серебро – это неудача.

Хотелось бы посоветовать (спортивному директору «Спартака» Луке) Каттани меньше прославлять этого тренера. Громкие слова вызывают обратную реакцию. В Швейцарии и Греции шокированы тем, что этот тренер возглавил «Спартак».

В Испании тоже никто не знает Абаскаля. Я звонил в «Барселону» и другие клубы – никто не знает. Это просто тренер с испанской фамилией.

Также он работал в греческом «Волосе». В Греции у меня было много игроков, я знаю большинство руководителей клубов. Люди, которым я доверяю, сказали, что в «Волосе» Абаскаль никак себя не проявил.

Более того, есть факт: президент «Волоса» (Ахиллеас Беос) сидел в тюрьме за организацию договорных матчей. Никого не хочу обвинять, но такой шлейф есть.

Доверяю на 100% только своему мнению – для этого надо посмотреть несколько матчей «Спартака» при Абаскале. Но все мои знакомые из Греции и Швейцарии ничего хорошего не говорят – один негатив. Абаскаль нигде себя не проявил», – рассказал Селюк.