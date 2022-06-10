Лига наций. Мбаппе спас Францию от поражения в Австрии, Хорватия победила Данию благодаря экс-спартаковцу Пашаличу

Франция в третьем туре Лиги наций ушла от поражения от Австрии. Гостям помог гол самого дорогого игрока мира Килиана Мбаппе. У него десять голов в последних семи встречах за сборную.
У Австрии сделал ассист Конрад Лаймер, которого хочет подписать «Бавария».
Французы идут в зоне вылета из Лиги А.
В другой встрече группы Хорватия победила Данию на выезде. Датчане сохранили лидерство в квартете.
Лига наций. Группа А1. 3-й тур
Голы: 1:0 – Вайманн, 37; 1:1 – Мбаппе, 83.
Гол: 0:1 – Пашалич, 69.
Источник: Бомбардир.ру