Лига наций. Мбаппе спас Францию от поражения в Австрии, Хорватия победила Данию благодаря экс-спартаковцу Пашаличу

Франция в третьем туре Лиги наций ушла от поражения от Австрии. Гостям помог гол самого дорогого игрока мира Килиана Мбаппе. У него десять голов в последних семи встречах за сборную.

У Австрии сделал ассист Конрад Лаймер, которого хочет подписать «Бавария».

Французы идут в зоне вылета из Лиги А.

В другой встрече группы Хорватия победила Данию на выезде. Датчане сохранили лидерство в квартете.

Лига наций. Группа А1. 3-й тур

Австрия – Франция – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вайманн, 37; 1:1 – Мбаппе, 83.

Дания – Хорватия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Пашалич, 69.

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