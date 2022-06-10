Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении на пост главного тренера «Спартака Гильермо Абаскаля.
«Главное — не абаскалиться! Не доверяет «Спартак» нашим специалистам. Несмотря на успехи Абаскаля в Швейцарии, это кот в мешке. Владельцы «Спартака» делают все, чтобы команда не претендовала на призовые места», — сказал Губерниев.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: «Спорт-Экспресс»