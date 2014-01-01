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«Главное – не абаскалиться!» Губерниев – о новом тренере «Спартака»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении на пост главного тренера «Спартака Гильермо Абаскаля.

«Главное — не абаскалиться! Не доверяет «Спартак» нашим специалистам. Несмотря на успехи Абаскаля в Швейцарии, это кот в мешке. Владельцы «Спартака» делают все, чтобы команда не претендовала на призовые места», — сказал Губерниев.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3767

    serppion 27 минут назад

    Во Губошлеп выдал! Почти как Вася Уткин, мерзко и точно.

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    Рейтинг: +1510

    22 raza chemp 1 час назад

    Ты то уже с бузовой и абскалься и абасралься

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    Рейтинг: +2760

    acor94 1 час назад

    Лучше Абаскалиться, чем огуберниться, долой этого губашлепа с телевизора. Самый мерзкий человек в спортивной журналистике.

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