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⚡️ Официально: Ваноли покинул «Спартак»

9 июня 2022, 22:42
34

«Спартак» подтвердил отставку Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Вместе с итальянцем из клуба ушли всего его помощники.

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество.

И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм.

Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост.

Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говорится в пресс-релизе «Спартака».

  • Контракт Ваноли был рассчитан до лета 2023 года.
  • Он решил уйти из «Спартака» по трем причинам.
  • Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (34)
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Salt-N-Pepa
1654804208
Удачи, Паоло! Спартак сделал ему какое никакое имя. Уверен, без работы не пропадёт. Я был уверен что ему дадут поработать, но всё тщетно. У еврея и эскортницы свои мысли на этот счёт. Меняют тренеров как перчатки. Успехов, Паоло!!!!!!
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ВетеR
1654804399
+ Ваноли
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Fusballer
1654804546
Ничего нового.
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alefreddy
1654805320
Может на российских обратят внимание
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гууд
1654805626
Ну наконец-то!!! А то уже переживать начал что Спартак тренера не меняет((( мне кажется я начал понимать почему так происходит! Они меняют тренера так часто для того что бы отпускные ему не платить... однако заремка молодец, федук учись у своей мадам как надо командой управлять!
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Atyrau85
1654832557
Классно! Чуть раньше бы. Глядишь и Бакаева оставили бы, а Рассказова отпустили. Но лучше поздно...
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Atyrau85
1654832921
Карпин, Слуцкий, Бердыев или всё-таки Зидан?)
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somn
1654837036
Меняют тренеров, как тыр-тырьям перчатки...
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slavа0508
1654843862
Да жалеть не буду . не 10 места ждал ...кубок выиграли да . но что бы кто не говорил и а кубок всегда был второстепенным турниром .
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zigbert
1654845296
С одной стороны неожиданно. Предпосылок к его уходу не было. Хорошо еще что есть время найти нового тренера. А Ваноли спасибо за работу и за Кубок!
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