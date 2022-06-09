⚡️ Официально: Ваноли покинул «Спартак»

«Спартак» подтвердил отставку Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Вместе с итальянцем из клуба ушли всего его помощники.
«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество.
И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм.
Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост.
Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говорится в пресс-релизе «Спартака».
- Контракт Ваноли был рассчитан до лета 2023 года.
- Он решил уйти из «Спартака» по трем причинам.
- Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.
Источник: сайт «Спартака»