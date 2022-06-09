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⚡️ Официально: Ваноли покинул «Спартак»

«Спартак» подтвердил отставку Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Вместе с итальянцем из клуба ушли всего его помощники.

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество.

И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм.

Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост.

Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говорится в пресс-релизе «Спартака».

  • Контракт Ваноли был рассчитан до лета 2023 года.
  • Он решил уйти из «Спартака» по трем причинам.
  • Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.

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Источник: сайт «Спартака»

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Сегодня, 22:42
Комментарии9
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    Рейтинг: +126

    гууд 38 секунд назад

    Ну наконец-то!!! А то уже переживать начал что Спартак тренера не меняет((( мне кажется я начал понимать почему так происходит! Они меняют тренера так часто для того что бы отпускные ему не платить... однако заремка молодец, федук учись у своей мадам как надо командой управлять!

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    Рейтинг: +10416

    Алексей З 3 минуты назад

    Жизнь продолжается.
    Костяк есть, осталось с тренером определиться.
    Красно -Белые, не пропадём.

    0
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    Рейтинг: +1005

    alefreddy 5 минут назад

    Может на российских обратят внимание

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    Рейтинг: +13931

    Fusballer 18 минут назад

    Ничего нового.

    1
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    Рейтинг: +11956

    ВетеR 21 минуту назад

    + Ваноли

    0
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    Рейтинг: +253

    Salt-N-Pepa 24 минуты назад

    Удачи, Паоло! Спартак сделал ему какое никакое имя. Уверен, без работы не пропадёт. Я был уверен что ему дадут поработать, но всё тщетно. У еврея и эскортницы свои мысли на этот счёт. Меняют тренеров как перчатки. Успехов, Паоло!!!!!!

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    Рейтинг: +489

    чаппай > Salt-N-Pepa 21 минуту назад

    С чего вы взяли, что его уволили??

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    Рейтинг: +32080

    oyabun > Salt-N-Pepa 3 минуты назад

    Ты дурачок? Почитай соседнюю заметку. Ваноли САМ решил уйти по трём причинам. Спартак его не увольнял.

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    Рейтинг: +1052

    Cubinec1989 24 минуты назад

    Ой как не ожиданно!))

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