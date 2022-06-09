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Газизов призвал не стравливать «Уфу» и «Факел»

9 июня 2022, 19:27
3

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на претензии в свой адрес за слова про «Факел».

  • Клуб могут не допустить к участию в РПЛ из-за проблем со стадионом.
  • Если это произойдет, то «Факел» в высшем дивизионе заменит «Уфа».
  • Газизов говорил, что для него секрет, как команда из Воронежа прошла лицензирование.

Я категорически против стравливания наших клубов. «Уфа» ни коим образом не могла повлиять на выдачу лицензии «Факелу».

Сейчас по социальным сетям развернули волну гневных комментариев, будто только «Уфа» выступает бенефициаром этого скандала. Возможно, кому-то выгодно представлять именно так.

Я всегда выступал за то, чтобы РПЛ не превращалась в чемпионат Москвы, поэтому я только рад, когда хорошие команды и современные стадионы появляются в глубинке.

Воронеж – прекрасный город-миллионник, город боевой славы, в котором любят футбол, ходят на футбол и показывают пример, как нужно бороться за свой клуб, в том числе и посредством интернета.

Команда по спортивному принципу вышла в РПЛ и своими достижениями перевернула ситуацию со стадионом. Больше 20 лет мало кого волновало его состояние, и вдруг все изменилось.

У нас была аналогичная ситуация со стадионом в 2014 году. Благодаря спортивным успехам в Уфе в авральном порядке взялись за реконструкцию стадиона, потратили около 1,5 миллиардов рублей, а команда весь сезон была вынуждена играть на чужих стадионах. Тут ничего не поделаешь, проведение чемпионата России жестко регламентировано.

– По одной из версий, допуск «Факела» может быть связан с желанием основного вещателя пересмотреть контракт с РПЛ, ведь если окажется, что с одного из стадионов невозможно провести качественную трансляцию, то снижается ценность телевизионных прав. Вы допускаете такой вариант?

– Ситуация изменилась в том числе и на рекламном рынке, многие компании стали испытывать трудности. Прежде чем делать такие предположения, надо подробно ознакомиться с контрактом. До тех пор исключать ничего нельзя.

Волею регламента мы с «Факелом» оказались в подвешенном в состоянии. Мы подчинимся любому решению, так же поступит и «Факел». При любом развитии событий решение за РФС.

– Получается, если комиссия по лицензированию допустит «Факел» к РПЛ с неготовым стадионом, вас такое решение тоже устроит?

– Еще раз повторяю: мы не можем повлиять на эти процессы. Если прецедент создадут, то пусть в будущем он распространяется и на другие клубы.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Уфа Факел Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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Salt-N-Pepa
1654792787
Газизов категорически против стравливания клубов. Но при первой же возможности занёс Нагучеву денежек за дискредитирующий Центральный Стадион Профсоюзов пост. Обычный прощелыга этот башкир. Что наглядно показала история со Спартаком.
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portero
1654794397
Вай, какой шакал, сам волну говна поднял....
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моэм
1654800716
А почему нет кандидатуры СКА из Хабаровска ? ...чем они хуже , если и СКА и Уфа свои матчи проиграли и оба оказались в ФНЛ ... так почему кандидатом в РПЛ рассматривается только Уфа ?...зря ребята из Хабаровска молчат и не предъявляют своих законных прав наравне с Уфой ...а возможно потому и молчат . потому что у них есть совесть и порядочность , чего нет у Уфы.
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