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Митрофанов раскритиковал Газизова за слова про «Факел»: «Он предпочитает помнить только то, что хочет помнить»

Директор по развитию РФС Александр Митрофанов прокомментировал слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова о лицензировании «Факела» для РПЛ.

Ранее Газизов заявил: «19 мая у нас было собрание РПЛ, где присутствовал Митрофанов. Мне сказали, что 5 клубов имеют лицензию. Я вообще не рассчитывал, что «Факел» есть. Как они прошли лицензирование – для меня секрет».

«Переживания Шамиля Камиловича Газизова понятны, но [приводя цитату со встречи, состоявшейся 19 мая в РПЛ] он предпочитает помнить только то, что хочет помнить.

На собрании было сказано, что на тот момент из шести клубов ФНЛ, имеющих право подать заявку на лицензию РФС I, пять ее уже получили.

Однако, во-первых, это не имело никакого отношения к «Уфе», во-вторых, на той же встрече мы сразу уточнили, что комиссия по лицензированию продолжает свою работу и мы ожидаем от шестого клуба, воронежского «Факела», необходимые документы, которые впоследствии и были предоставлены.

Поэтому говорить о том, что 19 мая РФС якобы завершил процедуру лицензирования, а 21 мая лицензия появилась у «Факела», некорректно, я вижу в этом не более чем попытку манипуляции», — сказал Митрофанов.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
  • «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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