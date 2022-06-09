Тимофеев готов вернуться из «Ахмата» в «Спартак»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев ответил на вопросы о возможном возвращении в «Спартак».
– «Спартак» – мой родной клуб. Если от них поступит предложение, я его рассмотрю.
– Если Мележиков завтра позвонит и скажет, что тебя хотят видеть в «Спартаке», что ответишь?
– Решение зависит не только от меня. Скажу ему звонить в «Ахмат», договариваться с ними.
– Ты отвечаешь политкорректно, но как будто бы в тебе еще есть эта надежда. Я не прав?
– Смотри, если мне позвонят и скажут: «Пошли в «Спартак», – я отвечу: «Я согласен, разговаривайте с «Ахматом».
Но смысл рассуждать о том, чего пока нет? Сейчас я в «Ахмате», и все мои мысли здесь.
- Тимофеев – воспитанник «Спартака».
- Летом 2021 года «Ахмат» выкупил хавбека за 800 тысяч евро.
- Его контракт с грозненским клубом рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: Sport24