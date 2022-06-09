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Тимофеев готов вернуться из «Ахмата» в «Спартак»

9 июня 2022, 08:24
2

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев ответил на вопросы о возможном возвращении в «Спартак».

– «Спартак» – мой родной клуб. Если от них поступит предложение, я его рассмотрю.

– Если Мележиков завтра позвонит и скажет, что тебя хотят видеть в «Спартаке», что ответишь?

– Решение зависит не только от меня. Скажу ему звонить в «Ахмат», договариваться с ними.

– Ты отвечаешь политкорректно, но как будто бы в тебе еще есть эта надежда. Я не прав?

– Смотри, если мне позвонят и скажут: «Пошли в «Спартак», – я отвечу: «Я согласен, разговаривайте с «Ахматом».

Но смысл рассуждать о том, чего пока нет? Сейчас я в «Ахмате», и все мои мысли здесь.

  • Тимофеев – воспитанник «Спартака».
  • Летом 2021 года «Ахмат» выкупил хавбека за 800 тысяч евро.
  • Его контракт с грозненским клубом рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Тимофеев Артем
Комментарии (2)
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paracetamol
1654754633
Тренер Талалаев заставляет бегать, а это так непривычно и тяжело, хочу обратно в свинтяк! - сказал Тимофеев.
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