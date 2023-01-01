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Официально: «Локомотив» купил защитника Фассона за 3 миллиона

Как и ожидалось, защитник «Атлетико Паранаэнсе» Лукас Фассон продолжит карьеру в «Локомотиве».

Transfermarkt пишет, что россияне заплатили 3 миллиона евро.

«Локомотив» подписал контракт с 21-летним бразильским защитником сроком на четыре года. Лукас будет выступать за «железнодорожников» под номером 3», – написали москвичи.

  • Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года.
  • Он провел 20 матчей без результативных действий.
  • Рыночная стоимость бразильца – 1,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +10

    Iskander_17 17 минут назад

    Наверное получше будет Мурило или нет?

    0
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    Рейтинг: +1203

    вальтер79 18 минут назад

    защитник из бразилии это всегда лотерея

    0
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    Рейтинг: +4687

    Красногорск_Фан 52 минуты назад

    Поживем увидим что за кот в мешке. Защита у локомотива последние пол года просто позор , то что требовалось ее усиление тоже верно.

    0
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    Рейтинг: +11515

    Вомбат 1 час назад

    Да, такое вот развитие. Вспомним, что год назад Бека-Бека, игрока стоимостью в 0.4 млн евро, они купили за 8 млн евро, то есть переплатили в 20 раз. А сейчас переплата всего в два раза. Таким темпами уже в этом сезоне Локо начнет покупать молодежь за рыночную цену. Правда на этом будет все, ведь дешевле рыночной цены игроков никто не продаст. Так что в этом сезоне развитие Локомотива прекратится. И тогда наступит время эффективным менеджерам сваливать к очередным богатеньким лохам от футбола.

    1
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    Рейтинг: +10383

    Алексей З 1 час назад

    Это что , часть стратегии развития, о которой Цорн говорил ?
    Свой воспитанник ?

    2
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    Рейтинг: +13886

    Fusballer 1 час назад

    Казанку закрыли - накладно. А всякий сброд импортный покупать за лямы баксов - пожалуйста!

    1
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    Рейтинг: +5134

    AtticusFinch 1 час назад

    Он провел 20 матчей без результативных действий. - Ну всё ясно))взяли за 3 копейки, не своих же ставить)

    0
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    Рейтинг: +13886

    Fusballer > AtticusFinch 1 час назад

    Это защитник. Надо смотреть, сколько его команды пропускали при нём в составе)))

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    Рейтинг: +5134

    AtticusFinch > Fusballer 10 минут назад

    Не спорю, но что-то мне подсказывает, что это второй Мурило. который растворяется на поле))

    0
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    Рейтинг: +16866

    Garrincha58 1 час назад

    Фассона за три лимона

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