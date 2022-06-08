Официально: «Локомотив» купил защитника Фассона за 3 миллиона

Как и ожидалось, защитник «Атлетико Паранаэнсе» Лукас Фассон продолжит карьеру в «Локомотиве».
Transfermarkt пишет, что россияне заплатили 3 миллиона евро.
«Локомотив» подписал контракт с 21-летним бразильским защитником сроком на четыре года. Лукас будет выступать за «железнодорожников» под номером 3», – написали москвичи.
- Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года.
- Он провел 20 матчей без результативных действий.
- Рыночная стоимость бразильца – 1,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»