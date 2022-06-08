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  • Официально: «Локомотив» купил защитника Фассона за 3 миллиона

Официально: «Локомотив» купил защитника Фассона за 3 миллиона

8 июня 2022, 16:00
9

Как и ожидалось, защитник «Атлетико Паранаэнсе» Лукас Фассон продолжит карьеру в «Локомотиве».

Transfermarkt пишет, что россияне заплатили 3 миллиона евро.

«Локомотив» подписал контракт с 21-летним бразильским защитником сроком на четыре года. Лукас будет выступать за «железнодорожников» под номером 3», – написали москвичи.

  • Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года.
  • Он провел 20 матчей без результативных действий.
  • Рыночная стоимость бразильца – 1,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Локомотив
Комментарии (9)
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Garrincha58
1654693996
Фассона за три лимона
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ArReal
1654694023
Он провел 20 матчей без результативных действий. - Ну всё ясно))взяли за 3 копейки, не своих же ставить)
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Fusballer
1654694246
Казанку закрыли - накладно. А всякий сброд импортный покупать за лямы баксов - пожалуйста!
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Вомбат
1654696024
Да, такое вот развитие. Вспомним, что год назад Бека-Бека, игрока стоимостью в 0.4 млн евро, они купили за 8 млн евро, то есть переплатили в 20 раз. А сейчас переплата всего в два раза. Таким темпами уже в этом сезоне Локо начнет покупать молодежь за рыночную цену. Правда на этом будет все, ведь дешевле рыночной цены игроков никто не продаст. Так что в этом сезоне развитие Локомотива прекратится. И тогда наступит время эффективным менеджерам сваливать к очередным богатеньким лохам от футбола.
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Красногорск_Фан
1654697036
Поживем увидим что за кот в мешке. Защита у локомотива последние пол года просто позор , то что требовалось ее усиление тоже верно.
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вальтер79
1654699039
защитник из бразилии это всегда лотерея
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Iskander_17
1654699094
Наверное получше будет Мурило или нет?
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