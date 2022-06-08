Кейн прокомментировал 50-й гол за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о юбилейном 50-м голе за национальную команду в матче с Германией (1:1).

«Люблю забивать, особенно за национальную команду. Радуюсь всякий раз, когда получается помочь команде, ведь это самое главное.

Приятно, что забил. До этого у меня была два момента в матче. Сначала я пробил над перекладиной, а затем отличный сейв сделал Нойер. Я уж было подумал, что это будет один из тех дней, когда ничего не получается.

Было важно проявить волю, характер и добиться приемлемого результата. Мы играли против очень сильной сборной. Этот результат является свидетельством того, где мы сейчас находимся как команда», – сказал Кейн.