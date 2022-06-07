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«Разговоров об уходе не слышал». Ребров – о легионерах «Спартака»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров прокомментировал ситуацию с будущим в клубе иностранных футболистов.

«Когда вся эта ситуация началась, никого уговаривать не пришлось. Они все сами собрались и приняли решение не уезжать.

Сейчас ничего не изменилось – ни от одного из иностранцев не слышали разговоров об уходе», – сказал Ребров.

  • «Спартак» финишировал 10-м в РПЛ и выиграл Кубок России.
  • Команда завершала сезон с 6 легионерами – Самуэлем Жиго, Максимилиано Кофрие, Кристофером Мартинсом Перейрой, Виктором Мозесом, Квинси Промесом и Шамаром Николсоном.

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Источник: «Р-Спорт»

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